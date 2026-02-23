Справді зросійщене? Пояснюємо, чи варто говорити українською слово "подвиг"

Зібрали низку вдалих українських синонімів

З кожним місяцем стрімко збільшується кількість україномовних людей у світі, а водночас зростає і кількість борців із суржиком та запозиченням з російської мови. Серед іншого, деяким цікаво, чи коректно вживати українською мовою слово "подвиг". "Телеграф" розібрався у питанні.

Слово "подвиг" використовується для опису важливої, значущої дії, героїчного та самовідданого вчинку. Воно має старослов’янське походження і виникло від слова "двигати". Це слово поширене в російській мові, проте також присутнє і в українських словниках, через що можна впевнено сказати, що вживання в українській мові слова "подвиг" не є помилкою .

Однак слово "подвиг" все ж таки має багато спільного з російською мовою, через що, якщо у вас є бажання, його можна замінити іншими українськими словами, які мають таке ж чи схоже значення.

Ось список синонімів:

звершення;

самовідданий вчинок;

геройство;

досягнення;

успіхи.

