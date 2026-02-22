Знижки в "АТБ": на ці 10 товарів обвалилися ціни, що зараз можна придбати по акції

До кінця вигідної пропозиції залишилося лише кілька днів

У мережі супермаркетів "АТБ" діють знижки на деякі позиції у рамках щотижневої акції "Економія". За зниженими цінами можна придбати найпопулярніші продукти харчування та товари.

Що потрібно знати:

Акційні ціни поширюються від солодощів та молочної продукції до засобів гігієни

Розмір знижок на продукти та різні товари досягає 40–41%

Пропозиція діє до 24 лютого 2026 року включно

У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 10 товарів, які можна придбати у мережі "АТБ" за знижками до 24 лютого 2026 року. До цього списку увійшли солодощі, молочна продукція, засоби гігієни, консерви та інше.

Напій 2 л Розумний вибір "Лимонад сильногазований" – 17,80 грн. замість 25,50 грн. (Знижка 30% до 24.02)

Консерви 0,565 кг Своя лінія Ананас шматочки – 70,50 грн. замість 94,50 грн. (Знижка 25% до 24.02)

Рушники паперові 2 шт Своя лінія двошарові білі – 33,30 грн. замість 47,70 грн. (Знижка 30% до 24.02)

Цукерки Roshen "Ромашка" – 194,50 грн. замість 266,75 грн. (Знижка 27% до 24.02)

Ополіскувач для ротової порожнини 250 мл Listerine Fresh Burst (Свіжа м’ята/Імбір та лайм) – 60,50 грн замість 96,50 грн (Знижка 37% до 24.02)

Ковбаса 0,5 кг М’ясна лавка "До свята" варена — 79,90 грн замість 133,90 грн (Знижка 40% до 24.02)

Чіпси 120 г Lay’s Сир чеддер та цибуля – 41,90 грн замість 70,50 грн (Знижка 40% до 24.02)

Сосиски 300 г М’ясна лавка/Своя лінія "Тигреня" – 62,50 грн замість 96,90 грн (Знижка 35% до 24.02)

Сир твердий 160 г Своя лінія "Голландський" 45% — 59,90 грн замість 85,90 грн (Знижка 30% до 24.02)

Кефір 420 г Галичина 2,5% — 21,90 грн замість 31,30 грн (Знижка 30% до 24.02)

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових поставок. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

