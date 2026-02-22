Знижки в "АТБ": на ці 10 товарів обвалилися ціни, що зараз можна придбати по акції
До кінця вигідної пропозиції залишилося лише кілька днів
У мережі супермаркетів "АТБ" діють знижки на деякі позиції у рамках щотижневої акції "Економія". За зниженими цінами можна придбати найпопулярніші продукти харчування та товари.
Що потрібно знати:
- Акційні ціни поширюються від солодощів та молочної продукції до засобів гігієни
- Розмір знижок на продукти та різні товари досягає 40–41%
- Пропозиція діє до 24 лютого 2026 року включно
У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 10 товарів, які можна придбати у мережі "АТБ" за знижками до 24 лютого 2026 року. До цього списку увійшли солодощі, молочна продукція, засоби гігієни, консерви та інше.
- Напій 2 л Розумний вибір "Лимонад сильногазований" – 17,80 грн. замість 25,50 грн. (Знижка 30% до 24.02)
- Консерви 0,565 кг Своя лінія Ананас шматочки – 70,50 грн. замість 94,50 грн. (Знижка 25% до 24.02)
- Рушники паперові 2 шт Своя лінія двошарові білі – 33,30 грн. замість 47,70 грн. (Знижка 30% до 24.02)
- Цукерки Roshen "Ромашка" – 194,50 грн. замість 266,75 грн. (Знижка 27% до 24.02)
- Ополіскувач для ротової порожнини 250 мл Listerine Fresh Burst (Свіжа м’ята/Імбір та лайм) – 60,50 грн замість 96,50 грн (Знижка 37% до 24.02)
- Ковбаса 0,5 кг М’ясна лавка "До свята" варена — 79,90 грн замість 133,90 грн (Знижка 40% до 24.02)
- Чіпси 120 г Lay’s Сир чеддер та цибуля – 41,90 грн замість 70,50 грн (Знижка 40% до 24.02)
- Сосиски 300 г М’ясна лавка/Своя лінія "Тигреня" – 62,50 грн замість 96,90 грн (Знижка 35% до 24.02)
- Сир твердий 160 г Своя лінія "Голландський" 45% — 59,90 грн замість 85,90 грн (Знижка 30% до 24.02)
- Кефір 420 г Галичина 2,5% — 21,90 грн замість 31,30 грн (Знижка 30% до 24.02)
Чому продукти продають із знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових поставок. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "АТБ" пропонує найнижчу ціну на соняшникову олію.