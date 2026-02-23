Без охорони, без метушні: українка раптово зустріла на ринку Віктора Ющенка (фото)

Віктор Ющенко засвітився на Столичному ринку

Віктор Ющенко – третій президент незалежної України, який прийшов до влади після Помаранчевої революції у 2005 році. Цього дня, 23 лютого, він відзначає день народження – йому виповнилося 72 роки. У мережі показали, як він зараз виглядає.

Користувачка Threads lyudmila_arkharova опублікувала фото з Ющенком, якого днями зустріла на Столичному ринку. За словами жінки, він купував мандарини, був без охорони та метушні навколо, як звичайна людина.

Без охорони. Без метушні. Спокійно вибирав фрукти. Видно – не випадковий гість, а постійний клієнт. Стояв, розмовляв із власником крамниці – тим самим, у якого я купую свої мандарини. Віктор сам заговорив зі мною, обійняв, почав жартувати та радити, де краще купувати розповіла lyudmila_arkharova

Вона також поділилася милими фото з Ющенком та показала, як він зараз виглядає. У коментарях розпочалося бурхливе обговорення нових фото екс-президента.

Багато користувачів відзначили, що Ющенко був найкращим президентом України:

Найкращий президент України.

Найрозумніший президент України, проукраїнський, проєвропейський. За його каденцію, Україна зробила найбільший прорив у бік євроінтеграції. Шкода, що після нього вибрали зека за пачку гречки.

Взагалі найадекватніший президент України був по суті. Тільки дуже м’який.

Непоганий президент, йому б характер Зеленського з його головою, то, може, й зробив би щось, а так олігархи та дніпровська мафія його з’їли.

Ментально я ще там, де Віктор Ющенко – президент.

Президент, за якого не соромно.

