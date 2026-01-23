Після отруєння минуло чотири місяці: як виглядав Ющенко під час інавгурації 21 рік тому (фото)

Цього дня, 23 січня 2005 року, пройшла інавгурація президента

Віктор Ющенко – третій президент незалежної України, який прийшов до влади після Помаранчевої революції та третього туру виборів. Цього дня, 23 січня 2005 року, у Києві проходила інавгурація нового президента, яка відрізнялася від усіх попередніх та наступних.

"Телеграф" розповідає, якою була інавгурація президента Віктора Ющенка 21 рік тому, і як він виглядав на той час після отруєння діоксином.

Віктор Ющенко та його інавгурація у 2005 році. Фото: Getty Images

Ющенко та його особлива інавгурація

Інавгурація Віктора Ющенка, яка стала кульмінацією "Помаранчевої революції", відбулася 23 січня 2005 року. Це була одна з наймасштабніших та найнезвичайніших церемоній в історії України, вона проходила у два етапи — офіційний у залі Верховної ради та народний — разом із людьми на Майдані Незалежності.

Інавгурація Віктора Ющенка. Фото: Getty Images

На урочистість до Києва тоді прибули делегації із понад 60 країн. А кількість людей на головній площі країни перевищувала півмільйона, ще більше дивилися трансляція урочистостей по телебаченню.

Інавгурацію Ющенка транслювали на великому екрані на Майдані. Фото: Getty Images

Ющенко за традицією, закладеною ще першими президентами, склав присягу, поклавши праву руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє. У залі парламенту, окрім народних депутатів та іноземних гостей, на той час були присутні також два попередні президенти України — Леонід Кучма та Леонід Кравчук.

День інавгурації закінчився святковим концертом для людей на майдані. Там виступали, звичайно, "Гринджоли" з піснею "Разом нас багато", яка стала гімном Помаранчевої революції. Також були виступи "Океан Ельзи", "Плач Єремії", "Тартак", ТНМК та інших артистів.

За традицією, Ющенко присягав на Євангелії та Конституції України. Фото: Getty Images

Як виглядав Ющенко після отруєння?

Кандидата у президенти Віктора Ющенка отруїли 5 вересня 2004 року. Як пише "Радіо Свобода", сам політик вважав, що це сталося під час вечері на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. На зустрічі також був присутній голова СБУ Ігор Смєшко.

Пізніше австрійські лікарі встановили, що кандидата отруїли діоксином, який сильно підкосив його здоров’я та змінив зовнішність. Однак через чотири місяці вже на інавгурації Віктор Андрійович виглядав не так хворобливо, як у перші тижні в гострій фазі.

Інавгурація Ющенка стала кульмінацією Помаранчевої революції. Фото: Getty Images

Його обличчя було деформоване, шкіра набула сірувато-землистого відтінку, стала бугристою, вкритою глибокими оспинами, кістами та шрамами. Міміка була дещо скутою, а голос хриплішим. Однак Ющенко демонстрував величезне емоційне піднесення і виглядав дуже енергійним.

Зовнішність Ющенка після отруєння змінилася назавжди. Фото: Getty Images

