Були "валютою" серед молоді. Як виглядали жуйки Turbo та що з ними сталось

Дехто й досі має колекцію з їхніми вкладишами

У 90-ті та 2000-ні було чимало популярних снеків, солодощів, які люди пам'ятають й досі. До них належить культова жуйка Turbo.

"Телеграф" розповість, чому вона стала популярна та що в ній особливого. Зауважимо, що ці жуйки й досі продають, щоправда, знайти їх в супермаркетах досить важко.

Жуйка Turbo — це гумка, яку виготовляла турецька компанія "Kent" з кінця 1980-х років до 2007 року. Класичним смаком був персик, а вже згодом з'явились й інші. На вкладишах жуйки були зображені спорткари чи гоночні авто, що відповідало назві.

Перші жуйки Turbo. Фото: Вікіпедія

В Україні Turbo стала популярна серед дітей та підлітків десь у 80-90-ті роки, але пік припав саме на період розпаду СРСР. Фактично ці жуйки були чи не найціннішою "валютою" на ігрових майданчиках, адже мали спеціальні вкладиші. Це були невеликі зображення авто, які молодь збирала у свої колекції.

Картинки з жуйок Turbo. Фото: відкриті джерела

Цікаво, що офіційно компанія Kent перестала випускати жуйки після 2008 року, однак вже у 2015 на ринку вони знову з'явились. Виявилось, що у 2013 турецька компанія PowerGum викупила права на торгову марку Turbo і продовжила випуск культових жувальних гумок.

Нові жуйки Turbo. Фото: відкриті джерела

Де Turbo можна купити зараз

Наразі жуйки Turbo не продаються у звичайних супермаркетах. Їх можна придбати у магазина з іноземними солодощами та снеками. Також є чимало доступних видів та смаків в мережі. Однак не усі партії можуть мати культові вкладиші, хоча здебільшого вони є.

