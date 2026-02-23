Были "валютой" среди молодежи. Как выглядели жвачки Turbo и что с ними случилось

У некоторых до сих пор есть коллекция с их вкладышами

В 90-е и 2000-е было немало популярных снеков, сладостей, которые люди помнят до сих пор. К ним относится культовая жвачка Turbo.

"Телеграф" расскажет, почему она стала популярна и что в ней особенного. Заметим, что эти жвачки до сих пор продают, правда, найти их в супермаркетах довольно трудно.

Жвачка Turbo – это резинка, которую производила турецкая компания "Kent" с конца 1980-х годов до 2007 года. Классическим вкусом был персик, а уже потом появились и другие. На вкладышах жвачек были изображены спорткары или гоночные авто, что соответствовало названию.

Первые жвачки Turbo. Фото: Википедия

В Украине Turbo стала популярна среди детей и подростков в 80-90-е годы, но пик пришелся именно на период распада СССР. Фактически эти жвачки были едва ли не самой ценной валютой на игровых площадках, ведь имели специальные вкладыши. Это были небольшие изображения автомобилей, которые молодежь собирала в свои коллекции.

Картинки из жвачок Turbo. Фото: открытые источники

Интересно, что официально компания Kent перестала выпускать жвачки после 2008 года, однако уже в 2015 году на рынке они снова появились. Оказалось, что в 2013 году турецкая компания PowerGum выкупила права на торговую марку Turbo и продолжила выпуск культовых жевательных резинок.

Новые жвачки Turbo. Фото: открытые источники

Где Turbo можно купить сейчас

Сейчас жвачки Turbo не продаются в обычных супермаркетах. Их можно приобрести в магазинах с иностранными сладостями и снеками. Также есть множество доступных видов и вкусов в сети. Однако не все партии могут иметь культовые вкладыши, хотя в большинстве своем они есть.

