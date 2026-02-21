Зараз їх майже не знайти. Якими були легендарні Bonibon, які обожнювали діти 90-х

Зараз їх випускає Milka, але драже у картонній коробочці — велика рідкість

У другій половині 90-х та у нульових серед української малечі було популярним шоколадне драже Bonibon. Ті, хто зростав у ті часи пам'ятають ці різнокольорові цукерки у яскравому тубусі.

Як розповідає cupcake.com.ua, Бонібон виробляли у Литві. Це були круглі, трохи приплюснуті драже, вкриті хрусткою різнокольоровою глазур’ю, упаковані в паперовий тубус. На кришечці Bonibon були намальовані латинські букви. Діти збирали їх, намагаючись скласти свої імена.

До цього Bonibon випускалися турецькою компанією Kent. Пізніше їх стала випускати Kraft Foods (що володіє брендом Milka). На упаковці з'явилася фіолетова корівка Milka.

Турецький Бонібон

Проте зараз ці драже майже зникли з полиць. Bonibon у тій самій картонній тубі стали рідкістю, поступившись місцем м'яким пакетикам.

Bonibon від Milka

Однією з головних "фішок" Bonibon була коробочка — висока картонна циліндрична туба з яскравою пластиковою кришкою. Якщо потрусити її, було чути характерний гуркіт драже всередині.

Драже були яскравими й кожен мав свій улюблений колір. Насправді на смак цукерки були однакові, але діти вважали, що червоні чи сині — найкращі.

