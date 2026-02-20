Сирки, які обожнювали українські діти у нульових. Згадуємо історію "Рижого Апа" (стара реклама)

Ці сирки та десерти пам'ятають ще й завдяки яскравій рекламі

У нульових роках були дуже популярними дитячі молочні продукти "Рижий Ап". Багато українців, які зростали в ті роки, пам'ятають йогурти, сирки, молочні коктейлі та сиркову пасту з зображенням рудого бешкетника.

Продукцію "Рижий Ап" в Україні виготовляла ПрАТ "Вімм-Білль-Дан Україна". Це була українська філія російського виробника молочної продукції та продуктів дитячого харчування, пише Liga.net.

Приватне акціонерне товариство Вімм-Білль-Дан Україна утворилося після придбання російською продовольчою компанією Вімм-Білль-Дан у 2000-2002 роках двох спеціалізованих заводів з переробки молока в Україні. Дитячу молочну продукцію "Рижий Ап" виробляв ВАТ "Київський міський молочний завод №3".

Продукція Рижий Ап

Однак це був недовгий період і дитяча молочка з рудим бешкетником зникла з полиць магазинів. У 2011 році підприємство Вімм-Білль-Данн разом з її українською філією придбала міжнародна компанія PepsiCo, молочні заводи виробляють дитячу молочну продукцію під іншими назвами — "Чудо", "Слов'яночка", "Марійка", "Агуня".

"Рижий Ап" відрізнявся яскравою маркетинговою кампанією, орієнтованою на дітей. Руде звірятко веселилося та запрошувало дітей до пригод. Багато хто пам'ятає смак сирків "Рижий Ап" та веселу рекламу.

Раніше "Телеграф" розповідав про легендарні йогурти нашого дитинства, які обожнювали діти та боялися батьки. Чому зникли "Скелетони".