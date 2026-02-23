Чому ми цього раніше не бачили? Alyona Alyona вразила мережу шкільним фото

Артистка поділилася незвичайним знімком

Альона Савраненко — популярна українська співачка, більш відома під сценічним ім’ям Alyona Alyona. Артистка прославилася як реп-виконавиця, а в 2024 році разом із Jerry Heil представляла Україну на Євробаченні. Тепер вона вразила користувачів мережі своїм шкільним фото.

У Threads Alyona Alyona запостила своє шкільне фото, на якому показала, як виглядала в той час. Як видно, зовнішність артистки не надто змінилася, крім хіба що кольору волосся.

Так Alyona Alyona виглядає зараз. Фото: https://www.instagram.com/alyona.alyona.official/

На фотографії можна побачити, що в юності в Альони було двокольорове волосся — світлі пасма позаду і темні спереду обрамляли обличчя. Багато користувачів помітили, що співачка з того часу не надто змінилася і навіть не постаріла.

Alyona Alyona у шкільні роки. Фото: https://www.threads.com/@alyona.alyona.official

У коментарях розпочалося бурхливе обговорення шкільного фото Alyona Alyona:

Вау! Ви вже тоді знали, що станете успішною українською реперкою!

Боже, яка тигриця.

Тепер зрозуміло, чому Альона Альона.

Боже який чудовий колір, на цьому фото ви неймовірно красива.

Ну вона завжди знала, що буде зіркою.

Як одне фото може перевернути уявлення про людину з ніг на голову.

Виглядає як обкладинка пісні.

Афігіти, крута! Час на вас зупинився! Не дорослішаєш, така ж юна.

Ви така гарна.

Чому ми цього раніше не бачили?

Коментарі під фото Alyona Alyona

