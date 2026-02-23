Чому ми цього раніше не бачили? Alyona Alyona вразила мережу шкільним фото
Артистка поділилася незвичайним знімком
Альона Савраненко — популярна українська співачка, більш відома під сценічним ім’ям Alyona Alyona. Артистка прославилася як реп-виконавиця, а в 2024 році разом із Jerry Heil представляла Україну на Євробаченні. Тепер вона вразила користувачів мережі своїм шкільним фото.
У Threads Alyona Alyona запостила своє шкільне фото, на якому показала, як виглядала в той час. Як видно, зовнішність артистки не надто змінилася, крім хіба що кольору волосся.
На фотографії можна побачити, що в юності в Альони було двокольорове волосся — світлі пасма позаду і темні спереду обрамляли обличчя. Багато користувачів помітили, що співачка з того часу не надто змінилася і навіть не постаріла.
У коментарях розпочалося бурхливе обговорення шкільного фото Alyona Alyona:
- Вау! Ви вже тоді знали, що станете успішною українською реперкою!
- Боже, яка тигриця.
- Тепер зрозуміло, чому Альона Альона.
- Боже який чудовий колір, на цьому фото ви неймовірно красива.
- Ну вона завжди знала, що буде зіркою.
- Як одне фото може перевернути уявлення про людину з ніг на голову.
- Виглядає як обкладинка пісні.
- Афігіти, крута! Час на вас зупинився! Не дорослішаєш, така ж юна.
- Ви така гарна.
- Чому ми цього раніше не бачили?
