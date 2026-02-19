Їх обожнювали всі. Куди зникли культові сухарики "Три корочки"

Найпопулярнішим смаком був хрін

Чимало людей з 90-х та нульових пам'ятають культові сухарики "Три корочки". Майже з першого ж дня продажів вони стали дуже популярні особливо серед молоді. Однак наразі в Україні їх майже не знати.

"Телеграф" розповість, що сталось з легендарними сухариками та чому вони були такі популярні. Зауважимо, що "Три корочки" у 90-х стали чи не найпершим популярним видом сухариків, а особливо зі смаком хріну.

Тоді продукт належав компанії "Бриджтаун Фудс". Основним феноменом "Трьох корочок" називають те, що вони зайшли на ринок, коли тільки формувалась популярність снеків. Тобто фактично потрапили у потрібний час.

Навіть попри те, що вже з 2001-2003 на ринку в Україні з'явились сухарики Flint, "Три корочки" тримали своє лідерство. Чимало українців обожнювало ці сухарики, особливо підлітки та школярі. Майже жодна тусовка на вулиці чи вдома не обходилась без них. Однак зараз знайти "Три корочки" в Україні майже не реально.

Що ж сталось? Все досить просто, у 2009 році бренд придбала російська компанія KDV Group. Після цього "Три корочки" почали працювати на російський ринок та основним споживачем стали саме росіяни, а з українських магазинів продукт поступово пропав. Враховуючи те, що з 2022 року Україна повністю припинила будь-які торгові зв'язки з Росією, популярні сухарики повністю зникли з ринку.

