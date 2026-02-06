Всього шматочок поверне смак дитинства. Чи можна зараз знайти культовий десерт нульових

Тоді цей десерт був дуже популярним

Ті, хто були дітьми у 90-х 2000-х роках пам'ятають незвичний смаколик — солодку ковбаску. Цей шоколадний десерт робили бабусі та мами, які цінували його за бюджетність та швидкість приготування.

Багато тих, хто зростав у ті роки, досі пам'ятають той смак. Більшість дітей дуже любили шоколадну ковбасу, але були й ті, хто не розумів цього десерту, який на вигляд був як ковбаса, а на смак — солодкий.

Домашня шоколадна ковбаска

В кожної господині був свій рецепт приготування шоколадної ковбаски. Але інгредієнти однакові — багато печива, вершкове масло, цукор, какао та молоко. Це базові продукти, дехто додавав горіхи та родзинки.

Печиво подрібнювали, з решти інгредієнтів робили какао-масу. З'єднували все та формували ковбаски, загортаючи у плівку. Потім відправляли до холодильника на кілька годин і готово. Десерт нарізали як ковбасу, на неї у розрізі він і був дуже схожий.

Солодка ковбаса

Зараз у магазинах дуже велике різноманіття десертів. Шоколадну ковбаску майже не готують, хіба що хтось хоче згадати смак дитинства.

Втім, її досі продають під назвою "шоколаднеа салямі". Ціна — від близько 35 гривень за 100 грамів.

Тістечко солодка ковбаска

Шоколадна салямі

Раніше "Телеграф" розповідав про цукерки "Кузя" від Roshen — смак дитинства, який раптом зник із магазинів. Однак цукерка 2000-х продовжує жити у спогадах, мемах та ностальгійних постах у соцмережах.