Курс на тепло: названо дату, коли Харків накриє різке потепління

На зміну лютим морозам прийде справжнє весняне тепло

Погода у Харкові ще буде холодною, проте в березні температура поступово підніматиметься. Попри календарне наближення весни, зимові речі ховати зарано.

Коли очікувати на похолодання та скільки протримаються арктичні "мінуси", спрогнозували синоптики "Мета.Погода". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Останній тиждень лютого розпочнеться з доволі суворих умов, оскільки вже у понеділок, 23 лютого, нічні показники впадуть до відмітки -9°C. Протягом усього тижня денна температура коливатиметься навколо нуля.

Небо переважно буде вкрите щільними хмарами. Особливо неприємною погода стане у вівторок, коли до вологості додадуться опади, а нічні морози до -5°C…-8°C триматимуться аж до початку календарної весни.

Коли у Харкові потеплішає

Проте ситуація кардинально зміниться вже з перших чисел березня, коли арктичне повітря почне відступати під натиском теплих мас. Вже з 3 березня денні показники підскочать до стабільних +5°C, а нічні заморозки стануть значно слабшими.

Справжній температурний пік очікується наприкінці першого весняного тижня, коли 7 березня повітря прогріється до рекордних +10°C.

Друга половина місяця закріпить цей успіх, оскільки термометри показуватимуть стабільні +8°C…+9°C вдень, а нічна температура нарешті перетне позначку "плюс".

