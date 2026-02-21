Від -18° до омріяних "плюсів". Синоптики попередили про аномальну зміну погоди на Сумщині

Регіон накриють сніг, дощ і сильний вітер

Справжня зимова погода на Сумщині поступово зникає і вже відчутні перші ознаки потепління. Проте найближчими днями в області збережеться мінливий характер погоди: очікуються опади й посилення вітру.

Що треба знати:

Вихідні в Сумській області будуть холодними та без істотних опадів

Із початку тижня регіон накриють сніг, дощ і сильний вітер

Разом із негодою в область поступово повернеться потепління

За повідомленням синоптиків Сумського обласного центру з гідрометеорології, найближчої доби область перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Це принесе стабільну, але холодну погоду, проте вже з понеділка синоптична ситуація суттєво зміниться.

Погода 22 лютого обіцяє бути помірною: на небі спостерігатиметься мінлива хмарність, а опади не турбуватимуть жителів регіону. У нічні та ранкові години подекуди можливий туман, проте водіям слід бути вкрай уважними через ожеледицю на дорогах. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі — -13°…-18°; вдень — -5°…0°. У Сумах вночі очікується -13°…-15°, вдень -2°…-4°.

Погода в Сумах 22 лютого. Дані: Ventusky

Проте вже з понеділка, 23 лютого, погода почне стрімко змінюватися під впливом активних атмосферних фронтів. Небо щільно затягнуть хмари, несучи із собою вночі невеликий сніг, який удень перейде у мокрий сніг з дощем. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с, а місцями пориви сягатимуть штормових значень — до 15-20 м/с. На фоні такої негоди почнеться поступове потепління: вночі очікується від -4°…-9°, а вдень стовпчики термометрів перетнуть нульову позначку, коливаючись від -3° до +2°.

Погода в Сумах 23 лютого. Дані: Ventusky

У вівторок, 24 лютого, хмарність та волога погода залишатимуться незмінними супутниками регіону. Нічний сніг та мокрий сніг з дощем у денні години зміняться місцями на дощ, що супроводжуватиметься туманами та ожеледдю. Вітер змінить свій напрямок на південно-західний, зберігаючи помірну швидкість у межах 7-12 м/с. Температурний фон остаточно стабілізується у бік "плюсових" значень: нічні температури складуть від -4° до +1°, а вдень повітря прогріється до цілком весняних -1°…+4°.

Прогноз погоди на тиждень від meteofor.com.ua

Раніше повідомлялося про температурні "гойдалки" у Дніпрі. Найближчими днями синоптики прогнозують відчутне потепління.