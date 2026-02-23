Весеннее тепло окутает Львов уже скоро: когда ждать резких "плюсов"
В Украину будет поступать тёплый воздух атлантического происхождения
Во Львов идет весеннее потепление. Уже через несколько дней в областном центре установится стабильная плюсовая температура.
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, по данным сайта Meteofor, с 28 февраля во Львове столбики термометров "поползут" вверх и дойдут до уровня -2+6 градусов. Постепенно даже ночные минусовые температуры будут уходить, а дневная температура продолжит расти. До 7 марта осадков не предвидится.
Схожего мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteo.ua. Они считают, что с 1 по 10 марта температура воздуха во Львове будет находиться на уровне 0+12 градусов. Возможны редкие осадки в виде мелкого дождя.
Потепление в Украине
Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, что Украину с 23 февраля придет долгожданное потепление. Будет поступать тёплый воздух атлантического происхождения. Это приведёт к смене погодных условий: усилится ветер, будет колебаться атмосферное давление, ожидаются осадки.
В начале марта по всей стране ожидается теплая погода. Но при этом, потепление приведёт к активному таянию снега, что может вызвать повышение уровня воды в реках и подтопление отдельных низинных территорий.
