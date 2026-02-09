Зимовий тюнінг для взуття: як зробити шипи на підошві своїми руками

Встановлення металевих шипів значно зменшує ризик падіння

Нинішня зима випробовує українців на міцність морозами та ожеледицею, яка провокує масові падіння. Є ряд способів зробити взуття менш слизьким.

"Телеграф" вирішив розповісти про один з них. Щоб підошва стала стійкішою на льоду, її можна зашипувати.

Зазвичай у підошву закручують покрівельний саморіз або встановлюють заклепку. Крім того, можна використовувати вело або автомобільний шип зі старої покришки із шипуванням.

Чим можна зашипувати підошву, щоб не ковзала

Велосипедна шина з шипуванням

Щоб витягти шип з покришки, потрібно розрізати одну з шашок, і підчепити його основу викруткою. У підошві чобота з ЕВА піни необхідно зробити розмітку під майбутні шипи, а потім просвердлити отвори шурупокрутом.

Для вилучення шипа з шини потрібно розрізати одну з шашок

Можна підчепити шип викруткою

Отвори в підошві робляться шурупокрутом

Свердло потрібно брати за шириною шипа, а отвір просвердлювати на відповідну його довжині глибину.

Для найкращої фіксації краще залити в кожну дірочку крапельку клею "Момент". З ним шип краще заходитиме, як по мастилу. Для вкручування шипа буде потрібна будь-яка трубочка, наприклад, радіоантена або пробійник для шкіри потрібного діаметра.

Потрібно залити в кожну дірочку крапельку клею "Момент"

Для встановлення шипа знадобиться трубочка

Це робиться круговими рухами та займає близько 20 хвилин – по хвилині на кожен шип.

Установка шипів на слизьку підошву

Якщо спосіб здався вам надто складним, є інші лайфхаки, які українці використовують, щоб не падати в ожеледицю. Можна застосувати лейкопластир, наждачний папір, клей із піском і навіть картоплю.