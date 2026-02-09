Рус

Зимовий тюнінг для взуття: як зробити шипи на підошві своїми руками

Марія Назарова
Ожеледиця Новина оновлена 09 лютого 2026, 17:24
Ожеледиця. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Встановлення металевих шипів значно зменшує ризик падіння

Нинішня зима випробовує українців на міцність морозами та ожеледицею, яка провокує масові падіння. Є ряд способів зробити взуття менш слизьким.

"Телеграф" вирішив розповісти про один з них. Щоб підошва стала стійкішою на льоду, її можна зашипувати.

Зазвичай у підошву закручують покрівельний саморіз або встановлюють заклепку. Крім того, можна використовувати вело або автомобільний шип зі старої покришки із шипуванням.

Шип, саморіз, заклепка для того, щоб зашипувати підошву
Чим можна зашипувати підошву, щоб не ковзала
Велосипедна шина з шипуванням
Велосипедна шина з шипуванням

Щоб витягти шип з покришки, потрібно розрізати одну з шашок, і підчепити його основу викруткою. У підошві чобота з ЕВА піни необхідно зробити розмітку під майбутні шипи, а потім просвердлити отвори шурупокрутом.

Як дістати шип із покришки
Для вилучення шипа з шини потрібно розрізати одну з шашок
Як дістати шип із покришки
Можна підчепити шип викруткою
Підошва з ЕВА піни, шурупокрут
Отвори в підошві робляться шурупокрутом

Свердло потрібно брати за шириною шипа, а отвір просвердлювати на відповідну його довжині глибину.

Для найкращої фіксації краще залити в кожну дірочку крапельку клею "Момент". З ним шип краще заходитиме, як по мастилу. Для вкручування шипа буде потрібна будь-яка трубочка, наприклад, радіоантена або пробійник для шкіри потрібного діаметра.

Підошва з ЕВА піни, клей Момент
Потрібно залити в кожну дірочку крапельку клею "Момент"
Пробійник для шкіри
Для встановлення шипа знадобиться трубочка

Це робиться круговими рухами та займає близько 20 хвилин – по хвилині на кожен шип.

Установка шипів на ЕВА підошву
Установка шипів на слизьку підошву

Якщо спосіб здався вам надто складним, є інші лайфхаки, які українці використовують, щоб не падати в ожеледицю. Можна застосувати лейкопластир, наждачний папір, клей із піском і навіть картоплю.

