Зимовий тюнінг для взуття: як зробити шипи на підошві своїми руками
Встановлення металевих шипів значно зменшує ризик падіння
Нинішня зима випробовує українців на міцність морозами та ожеледицею, яка провокує масові падіння. Є ряд способів зробити взуття менш слизьким.
"Телеграф" вирішив розповісти про один з них. Щоб підошва стала стійкішою на льоду, її можна зашипувати.
Зазвичай у підошву закручують покрівельний саморіз або встановлюють заклепку. Крім того, можна використовувати вело або автомобільний шип зі старої покришки із шипуванням.
Щоб витягти шип з покришки, потрібно розрізати одну з шашок, і підчепити його основу викруткою. У підошві чобота з ЕВА піни необхідно зробити розмітку під майбутні шипи, а потім просвердлити отвори шурупокрутом.
Свердло потрібно брати за шириною шипа, а отвір просвердлювати на відповідну його довжині глибину.
Для найкращої фіксації краще залити в кожну дірочку крапельку клею "Момент". З ним шип краще заходитиме, як по мастилу. Для вкручування шипа буде потрібна будь-яка трубочка, наприклад, радіоантена або пробійник для шкіри потрібного діаметра.
Це робиться круговими рухами та займає близько 20 хвилин – по хвилині на кожен шип.
Якщо спосіб здався вам надто складним, є інші лайфхаки, які українці використовують, щоб не падати в ожеледицю. Можна застосувати лейкопластир, наждачний папір, клей із піском і навіть картоплю.