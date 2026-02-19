Від "Ліги Сміху" до пошуку кохання в телешоу: що відомо про стендапера Тараса Яремія і його особисте життя

Комік збирає повні зали зі своїми стендапами

Тарас Яремій — один із найпопулярніших коміків нашої країни, який виступає не лише в Україні, а й за кордоном. Тепер він став головним героєм шоу "Кохання по-новому", де четверо дівчат змагаються за його прихильність.

Що варто знати

Відомий стендапер Тарас Яремій став головним героєм романтичного реаліті-шоу "Кохання по-новому"

Артист розпочинав кар’єру в "Лізі Сміху", а згодом вклав особистий досвід та побутові теми у сольні стендап-виступи

Попередній роман коміка з блогеркою Олександрою Кушнірук завершився після її року стосунків

Тарас родом із Львівщини, маленького містечка Новояворівськ. Він народився 23 червня 1994 року — зараз йому 31. Його кар'єра розпочалася участі в КВК та проєкті "Ліга Сміху" — він виступав у складі команди "Замок Любарта".

Тарас Яремій. Фото: instagram.com/taras_yaremiy/

Кар’єра артиста розпочалася з участі в КВК та проєкті "Ліга Сміху", де він виступав у складі команди "Замок Любарта", здобувши першу впізнаваність. Також з 2019 року брав участь у відкритих мікрофонах, де й зрозумів, що стендап — це його шлях.

Тарас Яремій. Фото: instagram.com/taras_yaremiy/

У своїх виступах Тарас поєднує щирість, самоіронію та соціальні теми, часто розповідаючи про стосунки, побутові ситуації, переживання покоління та моменти, близькі кожному. Він не боїться торкатися особистого — саме його досвід і взаємини з людьми часто стають джерелом для жартів, хоча сам комік пояснює, що на сцені він іноді перебільшує, щоб сказати правду смішніше.

Особисте життя Тараса Яремія

Комік не одружений і відкрито говорить про колишні стосунки, які часто слугують матеріалом для нових номерів. Раніше Яремій згадував, що був у відносинах, а їхній кінець дав поштовх до створення частини жартівних історій, які полюбили глядачі. Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!

Відомо, що раніше він зустрічався з блогеркою Олександрою Кушнірук. Вони знімали разом відео і ділилися історією їхнього кохання в соцмережах. Пара була разом рік — згодом Тарас повідомив про розрив. За його словами, дівчина поїхала на ретрит, після якого розуміла, що він — не її людина і їм треба розійтися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальний комік Сабуров може сісти до в’язниці. Дізнайтеся, до чого тут Україна.