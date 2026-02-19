Це популярна помилка при переведенні годинників: як їх не зламати

Є пару нюансів, які варто знати

Переведення годинників в Україні відбудеться 29 березня. Українці вже почали готуватися до цієї події та діляться порадами, як це правильно зробити.

У мережі Тредс зʼявився допис від cats_and_watches. Там розповіди власникам механічних годинників, як їх правильно переводити.

Багато хто звикає переводити стрілки автоматично, не замислюючись про внутрішні процеси механізму. А це може призвести до дорогого ремонту саме в ніч переходу на літній час.

Переведення годинників

Переведення часу — що варто знати, щоб не зламати годинник

Уникайте "зони смерті": У більшості механічних годинників нібито період з 21:00 до 03:00 вважається критичним. У цей час шестерні вже почали процес автоматичної зміни дати. Якщо ви почнете крутити заводну голівку вручну, ви ризикуєте зламати "палець" перемикача або зуби диска дати.

У більшості механічних годинників нібито період з вважається критичним. У цей час шестерні вже почали процес автоматичної зміни дати. Якщо ви почнете крутити заводну голівку вручну, ви ризикуєте зламати "палець" перемикача або зуби диска дати. Золоте правило 6:30: Перед тим як виставляти актуальний час 29 березня, спершу переведіть стрілки в нижню частину циферблата (наприклад, на 6:30). Це гарантує, що механізм зміни дати розчеплений і ви нічого не пошкодите.

Перед тим як виставляти актуальний час 29 березня, спершу переведіть стрілки в нижню частину циферблата (наприклад, на 6:30). Це гарантує, що механізм зміни дати розчеплений і ви нічого не пошкодите. Ранок чи вечір? Щоб не помилитися з часом доби, спершу виставте вчорашню дату, а потім прокручуйте стрілки вперед, поки дата не зміниться на сьогоднішню. Так ви точно знатимете, що годинник показує ранок, а не вечір.

Переведення годинників

Зверніть увагу, якщо у вас дорогий механічний годинник, краще перевести його вранці 29 березня, коли механізм точно вийде з фази нічного перемикання дати. Це найнадійніший спосіб зберегти його точність і цілісність.

Кому пощастило більше

Варто зауважити, що власникам сучасних гаджетів пощастило значно більше. У смартфонах, планшетах та розумних годинниках (Smart Watch) перехід відбувається автоматично — система сама оновить час о 03:00 ранку.

Так само не потребують вашої уваги й деякі автоматичні настінні або наручні годинники з функцією радіосинхронізації або GPS — вони самостійно отримують сигнал точного часу та підлаштовуються під новий графік.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи перейшла ваша техніка на інший час.