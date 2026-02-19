Харків заморозить нова хвиля холодів: коли різко зміниться погода

На північному заході України холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

На Харків насувається короткочасне, але відчутне похолодання. Стовпчики термометрів знову впадуть нижче -10 градусів.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, за даними фахівців сайту Meteofor вважають, що з 18 по 23 лютого до Харкова повернуться сильні морози. Протягом цих днів стовпчики термометрів будуть на рівні +1-12 градусів. Імовірні опади у вигляді дощу та снігу.

Погода в Харкові

Такої думки й синоптики сайту Meteo.ua. За їхніми розрахунками, з 20 по 24 лютого температура повітря в обласному центрі впаде до 0-18 градусів. Можливий сніг або дощ.

Погода в Харкові

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Україні

