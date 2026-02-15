Візьміть це на кухні і одягніть на чоботи. Українка показала спосіб перемогти ожеледицю за 20 грн (відео)

Це геніально, просто та дешево

Після нетривалих дощів зима скоро знову перетворить тротуари на ковзанку. Якщо комунальники не поспішають посипати доріжки піском, ви можете взяти безпеку у свої руки… точніше — на свої ноги.

Соцмережі підкорив спосіб, який звучить дивно, але працює на всі сто. Українка у блозі Інстаграм ddstep.in.ua показала дешеву альтернативу дорогим льодоходам.

Як не послизнутися на льоду

Просто загляньте на кухню. Виявляється, звичайні металеві скребки (сітки) для миття посуду – це ідеальна антиковзна система для вашого взуття. Все максимально просто: візьміть дві нові металеві сіточки і натягніть їх прямо поверх носка вашого взуття. Завдяки своїй еластичності вони щільно фіксуються на черевику.

Як це працює

Ефективність цього лайфхака заснована на міцному залізному зчепленні: тонкі металеві волокна буквально впиваються в лід, забезпечуючи стійкість. При цьому рішення обходиться дуже дешево — пара звичайних скребків коштує в рази менше професійного екіпірування і тим паче дешевше візиту до травматолога. На маркетплейсах вартість кухонних штучок стартує в середньому від 20 грн.

Використовувати такий захист простіше простого: надіти і зняти його можна за кілька секунд, особливо перед слизькою ділянкою дороги. Нехай виглядає це не надто модно, проте хода стає впевненою, а падіння на льоду залишаються в минулому. Також раніше ми писали, як зробити черевики шипованими.