"Сирота казанська": що означає вираз і чому його досі можна почути в Україні

Є одразу три версії походження

Фраза "сирота казанська" вже давно стала стійким виразом у розмовній мові. Однак мало хто знає, що насправді означає цей вираз і звідки ж він походить.

Що потрібно знати:

Фраза зазвичай вживається з іронією чи глузуванням

Існує кілька версій походження виразу

Незважаючи на історичне коріння, сьогодні вираз використовується в переносному значенні

Зазвичай "сиротою казанською" можуть називати людину, яка перебільшує свої проблеми, грає роль жертви або навмисне викликає співчуття оточуючих. Часто вираз вживається з іронією чи легким глузуванням.

Існує три основні версії, звідки міг прийти вираз:

Версія №1

Після взяття Казані Іваном Грозним місцева знать зберегла свої володіння і навіть здобула місця на державній службі. Але цього їм виявилося недостатньо: вони регулярно скаржилися цареві на свою долю і випрошували нових милостей. У зверненнях до государя деякі з них нібито називали себе сиротами, намагаючись викликати співчуття. При цьому бояри іронічно підхопили це і почали говорити: "От сирота казанська!"

Версія №2

Є ще буквальне пояснення. Після завоювання Казані багато дітей залишилися без батьків. Їх розподіляли за різними сім’ями — селянськими, боярськими, дворянськими. Таких дітей могли називати "казанськими сиротами". За іншою інтерпретацією, сиріт відправляли мандрувати містами, розповідаючи про підкорення ханства, і їм доводилося просити милостиню — звідси і вираз.

Версія №3

Це менш відома поширена версія. Фразеологізм може бути пов’язаний з візитом Катерини II до Казані. Місто зустріло імператрицю з особливою пишністю та багатством. Нібито, вражена масштабом прийому, вона іронічно зауважила: "Мене так зустрічають, ніби сирота казанська". Але цей варіант, скоріше, вважається легендою.

