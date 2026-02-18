"Сирота казанская": что означает выражение и почему его до сих пор можно услышать в Украине

Есть сразу три версии происхождения

Фраза "сирота казанская" уже давно стала устойчивым выражением в разговорной речи. Однако мало кто знает, что на самом деле означает это выражение и откуда оно произошло.

Что нужно знать:

Фраза обычно употребляется с иронией или насмешкой

Существует несколько версий происхождения выражения

Несмотря на исторические корни, сегодня выражение используется в переносном значении

Обычно "сиротой казанской" могут называть человека, который преувеличивает свои проблемы, играет роль жертвы или намеренно вызывает сочувствие окружающих. Часто выражение употребляется с иронией или лёгкой насмешкой.

Существует три основных версии, откуда могло пройти выражение:

Версия №1

После взятия Казани Иваном Грозным местная знать сохранила свои владения и даже получила места на государственной службе. Но этого им оказалось недостаточно: они регулярно жаловались царю на свою участь и выпрашивали новых милостей. В обращениях к государю некоторые из них якобы называли себя "сиротами", стараясь вызвать сочувствие. При этом бояре иронично подхватили это и начали говорить: "Вот сирота казанская!".

Версия №2

Есть еще более буквальное объяснение. После завоевания Казани многие дети остались без родителей. Их распределяли по разным семьям — крестьянским, боярским, дворянским. Таких детей могли называть "казанскими сиротами". По другой интерпретации, сирот отправляли странствовать по городам, рассказывая о покорении ханства, и им приходилось просить милостыню — отсюда и закрепившееся выражение.

Версия №3

Это менее известная распространённая версия. Фразеологизм может быть связан с визитом Екатерины II в Казань. Город встретил императрицу с особой пышностью и богатством. Якобы, поражённая масштабом приёма, она иронично заметила: "Меня так встречают, будто я сирота казанская". Но этот вариант, скорее, считается легендой.

