Журналістку засипало снігом просто посеред ефіру в Києві: відео стало вірусним та викликало жарти
У столиці вже другий день поспіль намагаються приборкати негоду
У Києві журналістку засипало снігом під час запису прямого етеру. Адже поруч проїжджав транспорт, який чистив узбіччя.
Відповідне відео вже поширюють місцеві канали. Зауважимо, що курйоз стався з кореспонденткою каналу "Київ24", а ролик поширили пабліки з багатомільйонною авдиторією.
Під час запису відео журналістка розповідала, як комунальники справляються зі снігопадом в Києві. Адже 16 лютого, у понеділок, столицю накрив транспортний колапс, техніка не встигала прибирати сніг, а люди — розчищати тротуари.
Проте один з комунальників наочно показав у відео, як чиститься сніг у Києві зараз та чи прибирають його тільки з доріг. Адже на відео видно, що трактор проїздив по тротуару.
У коментарях користувачі вже оцінили цей курйоз та почали жартувати. Чимало людей писало, що кермом ймовірніше був мер Києва Віталій Кличко або тракторист просто вирішив додати спецефектів в етер каналу.
Люди писали:
- Піде, сніговиком буде.
- Продемонстрував роботу.
- Кличко був за рулем.
- А вона що не чує! Комунальник працює!
- Тракторист с гумором.
- Мене теж так обсипали.
- Це він залицявся. Дівчина сподобалося.
- Тракторист тим часом на приколі…
- Київські новини в стилі GTA: трактор вирішив зробити спецефект.
