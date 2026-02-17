Журналістку засипало снігом просто посеред ефіру в Києві: відео стало вірусним та викликало жарти

У столиці вже другий день поспіль намагаються приборкати негоду

У Києві журналістку засипало снігом під час запису прямого етеру. Адже поруч проїжджав транспорт, який чистив узбіччя.

Відповідне відео вже поширюють місцеві канали. Зауважимо, що курйоз стався з кореспонденткою каналу "Київ24", а ролик поширили пабліки з багатомільйонною авдиторією.

Під час запису відео журналістка розповідала, як комунальники справляються зі снігопадом в Києві. Адже 16 лютого, у понеділок, столицю накрив транспортний колапс, техніка не встигала прибирати сніг, а люди — розчищати тротуари.

Проте один з комунальників наочно показав у відео, як чиститься сніг у Києві зараз та чи прибирають його тільки з доріг. Адже на відео видно, що трактор проїздив по тротуару.

У коментарях користувачі вже оцінили цей курйоз та почали жартувати. Чимало людей писало, що кермом ймовірніше був мер Києва Віталій Кличко або тракторист просто вирішив додати спецефектів в етер каналу.

Люди писали:

Піде, сніговиком буде.

Продемонстрував роботу.

Кличко був за рулем.

А вона що не чує! Комунальник працює!

Тракторист с гумором.

Мене теж так обсипали.

Це він залицявся. Дівчина сподобалося.

Тракторист тим часом на приколі…

Київські новини в стилі GTA: трактор вирішив зробити спецефект.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Київ накриє нова хвиля холодів та чи довго протримається така погода.