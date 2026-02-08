Не просто "колишня Тищенка": що відомо про Барановську, яка народила нардепові сина
Пара була у шлюбі сім років
Алла Барановська — українська бізнесвумен, блогерка та колишня модель, яка найбільше відома широкій публіці як ексдружина народного депутата Миколи Тищенка. У пресі її ім’я фігурує не лише у контексті особистого життя з політиком, а й як самостійної медійної фігури.
Що варто знати
- Алла Барановська розлучилася з Миколою Тищенком після семи років шлюбу
- Бізнесвумен розвиває власний бізнес та веде блог у соцмережах
- Після розірвання шлюбу її доходи суттєво зросли, сягнувши майже 9 мільйонів гривень за рік
Барановська народилася 23 квітня 1994 року у Донецьку, але значну частину дорослого життя провела в Києві, де продовжила навчання й розвивала кар’єру після переїзду. Вона закінчила філологічний факультет Донецького національного університету.
За ресторатора і майбутнього нардепа Тищенка Алла вийшла заміж у 2016-му році. Їхнє знайомство відбулося у 2013-му році — Барановська тоді брала інтерв'ю у бізнесмена. Свої стосунки пара перші три роки приховувала.
У січні 2024 року стало відомо, що Барановська і Тищенко розлучилися. Нардеп підтвердив факт розлучення, пояснивши, що пара не жила разом останні два роки. Причиною розриву експодружжя називало "неможливість спільного проживання". Тищенко пояснив це тим, що через роботу в Києві та проживання Алли в іншому місці, вони не могли утримувати спільний побут, проте зберегли дружні стосунки та продовжать виховувати сина Давида.
Окрім ролі "колишньої Тищенка", Барановська відома як власниця мережі салонів краси Clipse. До політичної кар'єри чоловіка вона отримала частку в деяких бізнесах, пов’язаних із ресторанною сферою, які потім були перереєстровані на неї. У тому числі мова йшла про частку у компаніях, що володіли відомими закладами в Києві.
За даними Ukrainian.news, доходи колишньої нардепа істотно зросли незадовго до розлучення. За 2023 рік її прибутки становили близько 8,8 млн грн, що у 1,5 рази більше, ніж у 2022-му році.
Після розлучення Алла зберігає активність у соцмережах, де ділиться фрагментами життя, подорожей і сімейних моментів. Вона часто публікує фото з сином Давидом, зокрема святкування його 8-річчя у лютому 2025 року, яке влаштувала з розмахом.
