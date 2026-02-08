Не просто "колишня Тищенка": що відомо про Барановську, яка народила нардепові сина

Пара була у шлюбі сім років

Алла Барановська — українська бізнесвумен, блогерка та колишня модель, яка найбільше відома широкій публіці як ексдружина народного депутата Миколи Тищенка. У пресі її ім’я фігурує не лише у контексті особистого життя з політиком, а й як самостійної медійної фігури.

Барановська народилася 23 квітня 1994 року у Донецьку, але значну частину дорослого життя провела в Києві, де продовжила навчання й розвивала кар’єру після переїзду. Вона закінчила філологічний факультет Донецького національного університету.

Микола Тищенко та Алла Барановська. Фото: соцмережі

За ресторатора і майбутнього нардепа Тищенка Алла вийшла заміж у 2016-му році. Їхнє знайомство відбулося у 2013-му році — Барановська тоді брала інтерв'ю у бізнесмена. Свої стосунки пара перші три роки приховувала.

У січні 2024 року стало відомо, що Барановська і Тищенко розлучилися. Нардеп підтвердив факт розлучення, пояснивши, що пара не жила разом останні два роки. Причиною розриву експодружжя називало "неможливість спільного проживання". Тищенко пояснив це тим, що через роботу в Києві та проживання Алли в іншому місці, вони не могли утримувати спільний побут, проте зберегли дружні стосунки та продовжать виховувати сина Давида.

Микола Тищенко із дружиною та сином. Фото: інстаграм

Окрім ролі "колишньої Тищенка", Барановська відома як власниця мережі салонів краси Clipse. До політичної кар'єри чоловіка вона отримала частку в деяких бізнесах, пов’язаних із ресторанною сферою, які потім були перереєстровані на неї. У тому числі мова йшла про частку у компаніях, що володіли відомими закладами в Києві.

Алла Барановська. Фото: instagram.com/allabonya

За даними Ukrainian.news, доходи колишньої нардепа істотно зросли незадовго до розлучення. За 2023 рік її прибутки становили близько 8,8 млн грн, що у 1,5 рази більше, ніж у 2022-му році.

Алла Барановська. Фото: instagram.com/allabonya

Після розлучення Алла зберігає активність у соцмережах, де ділиться фрагментами життя, подорожей і сімейних моментів. Вона часто публікує фото з сином Давидом, зокрема святкування його 8-річчя у лютому 2025 року, яке влаштувала з розмахом.

Син Барановської і Тищенка. Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановська. Фото: instagram.com/allabonya

