Завалить снігом і заморозить із новою силою: у Київ йде нова хвиля холодів

Морози не підуть не зменшать інтенсивність після хвилі холодів

У Києві продовжаться морози, які супроводжуватимуться частими та рясними опадами. У деякі дні стовпчики термометрів можуть перевищувати -10 градусів.

Це випливає із прогнозів синоптиків. Так, наприклад, фахівці сайту Meteofor вважають, що 17 та 18 у столицю України чекає нова хвиля похолодання, під час якої температура повітря може опуститися до -11-12 градусів. Можливі опади у вигляді снігу. При цьому надалі морози не відступатимуть, а стабілізуються на рівні -2-10 градусів до кінця місяця.

Погода у Києві

Аналогічної думки дотримуються синоптики сервісу Meteo.ua. За цим прогнозом 17 та 18 лютого також очікуються сильні морози — до -7-18 градусів. У наступні дні стовпчики термометрів будуть на рівні -1 -14 градусів. Можливі часті опади у вигляді снігу.

Погода у Києві

