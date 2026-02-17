"Сільпо" робить солодкі знижки до Масляної. Які додатки до млинців зараз можна купити вигідно

Знижки діятимуть протягом всього Масляного тижня

Українські мережі роблять вигідні знижки перед Масляною. Традиційно цього тижня українці смажать млинці, які їдять з різними додатками — варення, мед, джем. У 2026 році святковий період припадає на 16-22 лютого.

Мережа супермаркетів "Сільпо" з 16 по 22 лютого продає зі знижками варення, джеми, мед, горіхові та шоколадні пасти. Наприклад Nutella зараз коштує 144 гривні замість 174 за 200 грамів. Знижка складає 17%.

З такою ж знижкою продають натуральний мед "Премія" квітковий липовий. Банка вагою 400 грамів зараз коштує 124 гривні замість 149.

Крім того, по акції можна купити кілька видів варення "Премія". Знижки зробили як на скляні банки, так і на м'які упаковки (ягоди, перетерті з цукром). Дешевше продають варення з чорної смородини, полуниці, малини, вишень, чорниці тощо. Знижка складає від 10 до 24%.

Знижки на ягоди, перетерті з цукром, у "Сільпо"

Знижки у "Сільпо" на варення "Премія"

По акції можна купити й джеми Helios. Найдешевший — з гірких апельсинів, баночка 340 грамів коштує зараз 89.99, ціна без знижки — 119 гривень. Знижка складає 24%.

Знижки у "Сільпо" на джеми Helios

Раніше "Телеграф" розповідав про великі знижки у "Сільпо" на побутові товари для дому. Частина продукції подешевшала більш ніж удвічі, що дозволяє суттєво зекономити на товарах для прибирання, кухні та прання.