Згорілі поверхи та дірка у стіні: як зараз виглядає будинок у Харкові після прильоту "шахеда"

Після удару вогонь охопив одразу кілька поверхів

У Салтівському районі Харкова, де 3 лютого був приліт ворожого "шахеда" по житловому п’ятиповерховому будинку, рятувальники все ще проводять ліквідацію наслідків обстрілу. Значну частину вибитих вікон вже заклали, але на верхньому поверсі ще проводять розбір завалів.

Що потрібно знати:

Обстріл припав на район щільної житлової забудови без військових об’єктів

Ян Доброносов показав фотографії та відео, зроблені біля постраждалого будинку 4 лютого

Комунальні служби та волонтери допомагають зачинити вікна та зберегти тепло у квартирах

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці удару та показав, як виглядає житловий будинок після атаки. На фото та відео видно, що на місці працює спецтехніка, а також рятувальники.

Вдень 3 лютого росіяни завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об’єкту. Внаслідок прильоту "шахеда" вогонь охопив з 2 по 5 поверх багатоквартирного будинку.

Наслідки удару по Харкову. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про 7 постраждалих: 5 жінок та 2 чоловіки – всі в стані середньої тяжкості, отримали вибухові поранення та стресову реакцію. Одну 85-річну жінку було госпіталізовано.

Синєгубов одразу після обстрілу зазначав, що на місце події будуть залучені комунальні служби та волонтери для закриття віконних отворів, щоб зберегти тепло у квартирах, що вціліли, адже на вулиці -20 градусів.

