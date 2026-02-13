Троянда за 220 чи за 40 грн? Де купити квіти на 14 лютого і не переплатити

Чим більший букет — тим дешевше, за певних умов

Напередодні Дня святого Валентина (Дня закоханих) ціни на квіти традиційно зростають, однак між точками продажу можуть бути сотні гривень різниці. У вечір 14 лютого вартість квітів може зрости ще на 10-20%, тож флористи радять купувати квіти зранку або за день-два до свята.

Що потрібно знати:

У кіосках та на ринках троянди коштують 120–150 грн, у ТРЦ — до 220 грн

Авторські студії пропонують букети від 2500 до 5000 грн

Найдешевший варіант — гуртівні (40–90 грн за стебло)

Про це "Телеграф" розповідає в матеріалі Чим більший букет — тим дешевше: які ціни на квіти до 14 лютого та як не переплатити. Розібрались, де дешевше купити квіти до Дня закоханих.

Найдешевші варіанти зазвичай пропонують кіоски біля метро та квіткові ринки, де букет збирають без дизайнерського оформлення. Там одна троянда коштує в середньому 120–150 гривень, а простий букет із семи квітів обійдеться у 800–1000 гривень.

Приблизно в таку ж ціну обійдуться квіти в мережевих супермаркетах. Прості за дизайном готові букети тут можна зайти за 400–800 гривень. Проте ці точки продажу мають обмежений вибір.

Скільки коштують букети до свята

Натомість квіткові магазини в торговельно-розважальних центрах роблять ставку на естетику та сервіс. Охайне пакування й готові композиції тут коштують дорожче на 20–40%. Одна троянда тут коштує 180–220 гривень, а вартість готового букету від 1200 гривень. В разі замовлення квітів кур'єром, на ціну впливають сервісний збір та оплата роботи доставки.

Найдорожчий сегмент — авторські студії флористики. В таки студіях клієнтам пропонують унікальні композиції, створені під індивідуальний запит. Вартість букетів коливається від 2500 до 5000 гривень.

Як можна заощадити на квітах

Якщо потрібен букет із великої кількості квітів або є потреба в кількох букетах без особливого оформлення, кияни можуть скористатися купівлею квітів гуртом. На гуртівнях вартість троянд по 40–90 гривень за стебло, що майже вдвічі нижче роздрібних цін. Втім, гурт передбачає мінімальне замовлення — зазвичай від 10 до 25 квітів.

Варто зауважити, якщо ідея купувати квіти гуртом та перепродавати їх на вулиці здалась привабливою — це шлях до покарання. Квіти на вулиці можна продавати тільки маючи відповідні документи, інакше можна отримати штраф. Потрібно не тільки мати ФОП, а й отримати дозвіл міськради на продаж в конкретному місці.

