Тепло скоро втече зі Львова: яких морозів очікувати місту до кінця лютого

Лютий вирішив приморозити наостанок

У Львові тримається тепло, але воно зміниться похолоданням вже найближчими днями. Загалом протягом місяця температура буде постійно коливатись, але вище +6 та нижче -10 не зафіксується.

Коли очікуються такі перепади температури, спрогнозували у "Погода 33". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

З 13 по 14 лютого ще можна погрітись: вдень температура підвищиться до +2…+3 С°, прогнозують мокрий сніг і дощ. Однак така м’яка погода протримається недовго.

Вже 15-17 лютого стовпчики термометрів знову опустяться нижче нуля: вночі до -7 С°, вдень близько -3…0 С°, зберігатиметься хмарність і періодичні опади. 18-19 лютого синоптики попереджають про нову хвилю потепління — до +4 вдень та до -4 вночі. Можливий невеликий сніг та дощ.

З 20 лютого знову передбачаються відчутні морози. У ці дні вночі температура знижуватиметься до -10…-5 С°, вдень триматиметься в межах -3…+1 С°. Після цього наприкінці місяця знову можливе коротке потепління до +6 С°.

До чого готуватись львів'янам до 28 лютого. Фото: Погода 33

