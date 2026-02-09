У Києві є цілий "салатний" район із курйозними назвами вулиць: де вони знаходяться (карта)
Багатьом користувачам припали "по-смаку" такі назви
У Києві є цілий "салатний район". Назва його вулиць одна смачніша за іншу.
"Телеграф" розповідає про те, як українців потішив цікавий факт про столицю України. Так, одна з користувачок соцмереж зауважила, що в Подільському районі Києва є ціла низка вулиць з ягідно-овочевими назвами, які йдуть до ряду.
"Київ. Що по фантазії? Хто літом кайфонув харашо?", — пише автор поста.
До своєї публікації дівчина прикріпила скріншот із карт, де видно назви вулиць. Вони звучать так:
- Смородинова;
- Малинова;
- Кукурудзяна;
- Огіркова;
- Полунична;
- Баклажанна.
У коментарях багатьом користувачам припали "по-смаку" такі назви, проте деяким вони видалися не оригінальними.
