У Києві є цілий "салатний" район із курйозними назвами вулиць: де вони знаходяться (карта)

Денис Подставной
Київ. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Багатьом користувачам припали "по-смаку" такі назви

У Києві є цілий "салатний район". Назва його вулиць одна смачніша за іншу.

"Телеграф" розповідає про те, як українців потішив цікавий факт про столицю України. Так, одна з користувачок соцмереж зауважила, що в Подільському районі Києва є ціла низка вулиць з ягідно-овочевими назвами, які йдуть до ряду.

"Київ. Що по фантазії? Хто літом кайфонув харашо?", — пише автор поста.

Карта Києва
Карта Києва

До своєї публікації дівчина прикріпила скріншот із карт, де видно назви вулиць. Вони звучать так:

  • Смородинова;
  • Малинова;
  • Кукурудзяна;
  • Огіркова;
  • Полунична;
  • Баклажанна.

У коментарях багатьом користувачам припали "по-смаку" такі назви, проте деяким вони видалися не оригінальними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці випадково знаходили у секонд-хендах.

