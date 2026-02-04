Найдешевше і найтаємніше у світі: чому метро Північної Кореї називають секретним (фото)
Це метро давно привертає увагу багатьох через свою закритість
Метрополітен у столиці Північної Кореї місті Пхеньян складається із двох ліній загальною довжиною 22,5 км і є однією з найглибших у світі. Його також називають секретним об’єктом і на це є одразу кілька причин.
Що потрібно знати:
- Першу чергу метрополітену було відкрито 9 вересня 1973 року
- Пхеньянське метро вважається найдешевшим у світі
- Довгий час іноземцям дозволяли відвідувати лише дві станції
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію будівництва метрополітену, його особливості та загадкові деталі, пов’язані із підземкою.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, будівництво почалося у 1965 році, проте під час проходки тунелю під річкою Тедонган сталася аварія, в якій, за припущеннями, загинули понад 100 робітників. Ця частина лінії так і не була відкрита і тепер вся мережа розташована на західному березі річки.
9 вересня 1973 року першу чергу метрополітену було відкрито і введено в експлуатацію, що стало першим метро на Корейському півострові.
Коли в 1970-х роках почався рух поїздів метро, використовуються нові пасажирські вагони DK4, виготовлені для Північної Кореї китайською фірмою Changchun Railway Vehicles.
Сьогодні система складається з двох ліній загальною довжиною 22,5 км і є однією з найглибших у світі — станції знаходяться на 100–120 метрів під землею, що дозволяє використовувати метро як укриття у надзвичайних ситуаціях.
Пхеньянський метрополітен має власний музей, розташований неподалік станції "Чонсин", в якому представлена велика експозиція про історію цього метро.
Цікаві факти:
- Пхеньянське метро — найдешевше у світі, проїзд коштує всього 5 північнокорейських он, тобто близько 0,005 $. Для оплати проїзду використовуються жетони та магнітні квитки зі штрих-кодами. На всіх станціях встановлені турнікети китайського виробництва.
- Замість традиційних люстр або вертикальних світильників станції висвітлюються елементами балюстрад, які світяться.
- Раніше можна було відвідати лише 2 станції, але з 2014 року обмежено стали доступні всі 17 станцій.
Не метро, а секретний об’єкт?
Згідно з інформацією із відкритих джерел, метрополітен нібито має статус секретного об’єкта. Причин на це одразу декілька:
- Станції розташовані на глибині 100-120 метрів, що дозволяє використовувати метро як укриття від авіаударів та ядерної загрози. Це робить її частиною системи цивільної оборони.
- Метрополітен розглядається не тільки як транспорт, а й як елемент військової інфраструктури. Планування, тунелі та технічні зони не розкриваються публічно.
- Навіть зараз туристам недоступні депо, службові приміщення та частина переходів.
- Деякі станції, наприклад "Кванмен", були повністю закриті і зникли з публічного використання, що посилює відчуття таємності.
