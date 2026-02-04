Найдешевше і найтаємніше у світі: чому метро Північної Кореї називають секретним (фото)

Це метро давно привертає увагу багатьох через свою закритість

Метрополітен у столиці Північної Кореї місті Пхеньян складається із двох ліній загальною довжиною 22,5 км і є однією з найглибших у світі. Його також називають секретним об’єктом і на це є одразу кілька причин.

Що потрібно знати:

Першу чергу метрополітену було відкрито 9 вересня 1973 року

Пхеньянське метро вважається найдешевшим у світі

Довгий час іноземцям дозволяли відвідувати лише дві станції

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію будівництва метрополітену, його особливості та загадкові деталі, пов’язані із підземкою.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, будівництво почалося у 1965 році, проте під час проходки тунелю під річкою Тедонган сталася аварія, в якій, за припущеннями, загинули понад 100 робітників. Ця частина лінії так і не була відкрита і тепер вся мережа розташована на західному березі річки.

9 вересня 1973 року першу чергу метрополітену було відкрито і введено в експлуатацію, що стало першим метро на Корейському півострові.

Метро у Північній Кореї. Фото: Вікіпедія

Коли в 1970-х роках почався рух поїздів метро, ​​використовуються нові пасажирські вагони DK4, виготовлені для Північної Кореї китайською фірмою Changchun Railway Vehicles.

Метро у Північній Кореї – марка. Фото: Вікіпедія

Сьогодні система складається з двох ліній загальною довжиною 22,5 км і є однією з найглибших у світі — станції знаходяться на 100–120 метрів під землею, що дозволяє використовувати метро як укриття у надзвичайних ситуаціях.

Метро у Північній Кореї. Фото: Вікіпедія

Пхеньянський метрополітен має власний музей, розташований неподалік станції "Чонсин", в якому представлена велика експозиція про історію цього метро.

Фрески біля входу до метро. Фото: Вікіпедія

Фрески біля входу до метро. Фото: Вікіпедія

Цікаві факти:

Пхеньянське метро — найдешевше у світі , проїзд коштує всього 5 північнокорейських он, тобто близько 0,005 $. Для оплати проїзду використовуються жетони та магнітні квитки зі штрих-кодами. На всіх станціях встановлені турнікети китайського виробництва.

, проїзд коштує всього 5 північнокорейських он, тобто близько 0,005 $. Для оплати проїзду використовуються жетони та магнітні квитки зі штрих-кодами. На всіх станціях встановлені турнікети китайського виробництва. Замість традиційних люстр або вертикальних світильників станції висвітлюються елементами балюстрад, які світяться.

Раніше можна було відвідати лише 2 станції, але з 2014 року обмежено стали доступні всі 17 станцій.

Метро у Північній Кореї. Фото: Вікіпедія

Не метро, а секретний об’єкт?

Згідно з інформацією із відкритих джерел, метрополітен нібито має статус секретного об’єкта. Причин на це одразу декілька:

Станції розташовані на глибині 100-120 метрів , що дозволяє використовувати метро як укриття від авіаударів та ядерної загрози . Це робить її частиною системи цивільної оборони.

, що дозволяє використовувати метро як . Це робить її частиною системи цивільної оборони. Метрополітен розглядається не тільки як транспорт, а й як елемент військової інфраструктури . Планування, тунелі та технічні зони не розкриваються публічно.

. Планування, тунелі та технічні зони не розкриваються публічно. Навіть зараз туристам недоступні депо, службові приміщення та частина переходів.

Деякі станції, наприклад "Кванмен", були повністю закриті і зникли з публічного використання, що посилює відчуття таємності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може виглядати метро у Сумах і чому це не фантастика.