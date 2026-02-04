Рус

Найдешевше і найтаємніше у світі: чому метро Північної Кореї називають секретним (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пхеньянський метрополітен
Пхеньянський метрополітен. Фото Колаж "Телеграфу"

Це метро давно привертає увагу багатьох через свою закритість

Метрополітен у столиці Північної Кореї місті Пхеньян складається із двох ліній загальною довжиною 22,5 км і є однією з найглибших у світі. Його також називають секретним об’єктом і на це є одразу кілька причин.

Що потрібно знати:

  • Першу чергу метрополітену було відкрито 9 вересня 1973 року
  • Пхеньянське метро вважається найдешевшим у світі
  • Довгий час іноземцям дозволяли відвідувати лише дві станції

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію будівництва метрополітену, його особливості та загадкові деталі, пов’язані із підземкою.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, будівництво почалося у 1965 році, проте під час проходки тунелю під річкою Тедонган сталася аварія, в якій, за припущеннями, загинули понад 100 робітників. Ця частина лінії так і не була відкрита і тепер вся мережа розташована на західному березі річки.

9 вересня 1973 року першу чергу метрополітену було відкрито і введено в експлуатацію, що стало першим метро на Корейському півострові.

Метро у Північній Кореї
Метро у Північній Кореї. Фото: Вікіпедія

Коли в 1970-х роках почався рух поїздів метро, ​​використовуються нові пасажирські вагони DK4, виготовлені для Північної Кореї китайською фірмою Changchun Railway Vehicles.

Метро у Північній Кореї
Метро у Північній Кореї – марка. Фото: Вікіпедія

Сьогодні система складається з двох ліній загальною довжиною 22,5 км і є однією з найглибших у світі — станції знаходяться на 100–120 метрів під землею, що дозволяє використовувати метро як укриття у надзвичайних ситуаціях.

Метро у Північній Кореї
Метро у Північній Кореї. Фото: Вікіпедія

Пхеньянський метрополітен має власний музей, розташований неподалік станції "Чонсин", в якому представлена велика експозиція про історію цього метро.

Фрески біля входу в метро у Північній Кореї
Фрески біля входу до метро. Фото: Вікіпедія
Фрески біля входу в метро у Північній Кореї
Фрески біля входу до метро. Фото: Вікіпедія

Цікаві факти:

  • Пхеньянське метро — найдешевше у світі, проїзд коштує всього 5 північнокорейських он, тобто близько 0,005 $. Для оплати проїзду використовуються жетони та магнітні квитки зі штрих-кодами. На всіх станціях встановлені турнікети китайського виробництва.
  • Замість традиційних люстр або вертикальних світильників станції висвітлюються елементами балюстрад, які світяться.
  • Раніше можна було відвідати лише 2 станції, але з 2014 року обмежено стали доступні всі 17 станцій.
Метро у Північній Кореї
Метро у Північній Кореї. Фото: Вікіпедія

Не метро, а секретний об’єкт?

Згідно з інформацією із відкритих джерел, метрополітен нібито має статус секретного об’єкта. Причин на це одразу декілька:

  • Станції розташовані на глибині 100-120 метрів, що дозволяє використовувати метро як укриття від авіаударів та ядерної загрози. Це робить її частиною системи цивільної оборони.
  • Метрополітен розглядається не тільки як транспорт, а й як елемент військової інфраструктури. Планування, тунелі та технічні зони не розкриваються публічно.
  • Навіть зараз туристам недоступні депо, службові приміщення та частина переходів.
  • Деякі станції, наприклад "Кванмен", були повністю закриті і зникли з публічного використання, що посилює відчуття таємності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може виглядати метро у Сумах і чому це не фантастика.

Теги:
#Історія #Північна Корея #Метро #Пхеньян