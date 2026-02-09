Українка побачила образ Тараса Шевченка у несподіваному місці: у мережі вже хвиля жартів

Пост дівчини обріс мемами

Українка під час відключення світла блиснула своєю уявою та потішила мережу. Курйозний момент обговорюють у мережі.

Так, одна з користувачів соцмереж розповіла, що під час того, як у її під’їзді не працював ліфт і їй довелося підніматися на 19 поверх пішки, натрапила на пляму, яка видалася їй схожою на Тараса Шевченка. Своєю знахідкою вона поспішила поділитися в мережі, але багато хто так і не зміг знайти якихось схожостей. Натомість пост дівчини обріс мемами.

Пляма, схожа на Тараса Шевченка, на думку, автора

"Люди! Я не можу зупинитися сміятися з коментарів. У мене просто дуже хороша фантазія, працюю тату майстром. Якщо теж бачите більше плями — приходьте до мене", — пише автор.

Коментарі:

Подібності є;

Коментарі у мережі

Ось він, ви що не бачите?

Коментарі у мережі

Це фото чекало цього моменту.

Коментарі у мережі

