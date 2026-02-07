У Польщі метро є лише в одному місті: там кольорові станції та підземна бібліотека (фото, відео)

Метро, яке не встигли збудувати за СРСР, стало візитівкою Варшави

У Польщі звичайне метро функціонує тільки у Варшаві. В деяких інших містах, зокрема у Гданську, його замінює швидкісний трамвай, як у Кривому Розі.

Варшавське метро — одне з наймолодших у Європі. Його відкрили тільки у 1995 році. Складається метрополітен в польській столиці з двох гілок, має бібліотеку в підземці з садом та витвори мистецтва на станціях.

Намагались побудувати метро в Варшаві ще за радянських часів, але проєкт так і не реалізували, а вириті метри тунелів закинули. Наразі ж вже розробляється документація для побудови третьої гілки.

Схема Варшавського метро/Вікіпедія

Метротека у Варшаві

У метро Варшави на станції "Метро Кондратовіча" в будні дні працює бібліотека. Зайти сюди можна без читацького квитка. Окрім книг, особливою родзинкою є гідропонний сад. В ній можна не тільки читати, а скористатися простором для роботи чи навчання.

Сад у "Метротеці"/ Фото: Ян Мейєр для Atlas Obscura

"Метротека" у Варшаві/ Фото: Ян Мейєр для Atlas Obscura

Мистецтво у метро

Варшавське метро – це не тільки транспорт, але й своєрідна підземна галерея мистецтва. До найцікавіших з художнього погляду станцій належать ті, де використовуються керамічні мозаїки, створені відомим польським художником Войцехом Фангором. Кожна з семи станцій центральної частини метро від "Ронда Дашинського" до "Віленського вокзалу" має свій колір та особливу мозаїку на стінах.

Друга лінія метро, ​​станція "Stadion Narodowy", графіка: Wojciech Fangor, фото: Kuba Atys / Agencja Gazet

Друга лінія метро, ​​станція "Nowy Świat", графіка: Wojciech Fangor, фото: Kuba Atys / Agencja Gazeta

Станція, яка отримувала міжнародні нагороди

Станція метро Plac Wilsona (лінія M1) є архітектурною візитівкою Варшави. Вона неодноразово отримувала нагороди в міжнародних конкурсах за унікальний дизайн. Спроєктована Анджеєм Холдзинським, станція відкрилась 2005 року. Найбільш впізнаваним елементом станції є еліптичний купол на південному кінці платформи. Він міняє колір, залежно від часу доби. Ця станція в 2014 визнана CNN однією з 12 найвражаючих станцій метро в Європі.

