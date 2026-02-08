Не "Арсенальна": де знаходиться і як виглядає зсередини найглибша станція метро в світі (фото, відео)

Станція в Китаї лише на 11 метрів глибша від "Арсенальної"

Станція київського метрополітену "Арсенальна" втратила статус найглибшої в світі, який утримувала десятиліттями. Вона поступилась місцем станції "Хуньянцунь" в місті Чунцін в Китаї.

Споруда збудована на глибині 116 метрів. Про це пише Oddity Central.

Що потрібно знати:

Китайська "Хуньянцунь" стала найглибшою станцією метро у світі

Спуск на глибину 116 м триває понад 10 хвилин

"Арсенальна" лишається найглибшою станцією метро в Європі

Що відомо про станцію "Хуньянцунь"

Станція розташована на 5-й та 9-й лініях метро Чунціна, між проспектом Цзінвей і дорогою Шабінь, у районі Юйчжун. Її відкрили у 2022 році після лише 400 днів будівництва.

Вхід на станцію Хуньянцунь

Глибина залягання станції складає 116 метрів, що еквівалентно приблизно 40 поверхам під землею. Через це вона швидко стала своєрідним визначним місцем в Чунціні для туристів.

Ескалатори на станції Хуньянцунь

Спуск до платформи на ескалаторах займає понад 10 хвилин

Цікаво, що спуск до нижньої частини станції "Хуньяньцунь" на ліфті займає 53 секунди, що, через перепад тиску, призводить до закладеності вух. Водночас, цей же шлях на ескалаторах займатиме понад 10 хвилин.

Платформа на станції Хуньянцунь прикрашена барельєфами

Чим "Хуньянцунь" відрізняється від "Арсенальної"

З відкриттям станції "Хуньянцунь" київська "Арсенальна" втратила статус найглибшої в світі. Проте вона залишається найглибшою станцією метро Європи. Її глибина — 105 метрів, а спуск ескалатором займає близько 5 хвилин.

Ескалатор на станції Хун'яньцунь

Основною відмінністю між станціями є те, що китайська облаштована багатьма ескалаторами, а на "Арсенальній" два великих прольоти. Двомаршевий ескалатор на станції є найглибшим спуском у Києві — 55,8метрів і 46,6 метрів.

