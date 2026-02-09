Морози відступають: якою буде погода у Дніпрі на 14 лютого та коли чекати "плюс"

Синоптики назвали день, коли настане стійка відлига

Морози у Дніпрі почнуть відступати вже цього тижня, а справжнє потепління синоптики прогнозують з 12–13 лютого. Весняної погоди поки чекати не варто, але видніються натяки на теплу пору.

Що варто знати

Найближчої доби у Дніпрі утримається морозна погода без опадів із нічним зниженням температури до –12 °C

Починаючи з середи, холод почне відступати, а вже у четвер стовпчики термометрів перетнуть позначку у +2 °C

Наприкінці тижня очікується остаточна відлига до +5 °C та сонячна погода

За даними ventusky, завтра, 10 лютого, мороз не відступить: вночі повітря опуститься до близько –12 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приблизно — 5 °C, без опадів під впливом антициклону.

Погода у Дніпрі на 10 лютого. Фото: ventusky

У середу, 11 лютого, холод поступово слабшатиме й вдень температура триматиметься в межах –2 °C, що вже відчутно м’якше, ніж у перші дні тижня.

Погода у Дніпрі на 11 лютого. Фото: ventusky

На 12 лютого прогнозують справжнє пом’якшення. Вранці буде до –2 °C, а вдень уже плюсові +2 °C. Це помітний перехід до більш комфотрної погоди.

Погода у Дніпрі на 12 лютого. Фото: ventusky

Далі, 13 лютого, повітря в Дніпрі може прогрітися до +4 °C вдень, і це буде перший відчутний "злам" від стійких морозів до відлиги

Погода у Дніпрі на 13 лютого. Фото: ventusky

14 і 15 лютого температура триматиметься в межах +5 градусів. Дні будуть сонячними та без опадів.

Погода у Дніпрі на 15 лютого. Фото: ventusky

