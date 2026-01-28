Один простой цветок может защитить от серой гнили и оидиума

Этот простой цветок стал основой для производства нового фунгицида в Британии. Удивительное дело: распространенное растение оказалось способно противостоять разным заболеваниям, включая белую гниль и оидиум.

Различные грибковые заболевания представляют собой серьезную угрозу для сельского хозяйства. Например, та же серая гниль способна поражать до 370 видов растений, включая ягоды, розы, виноград, практически все овощи и фрукты.

Конечно, самым эффективным средством борьбы остается "тяжелая химия", но ученые без устали пытаются изыскивать все новые и новые средства защиты, применение которых не повлияет на здоровье человека.

Новым прорывом в сфере средств защиты растений стал фунгицид, действующее вещество которого представляет собой водный экстракт пророщенных семян белого люпина (Lupinus albus).

Белый люпин (Lupinus albus). Фото: Andrea Schieber/tropical.theferns.info

Семена белого люпина. Фото: wikipedia.org

Как убеждены британские исследователи, это вещество действенно борется с серой гнилью и мучнистой росой клубники и томатов, а также с оидиумом на винограде.

Виноград, пораженный серой гнилью. Фото: wikipedia.org

Кто-то может подумать, что на основе этой информации можно использовать белый люпин как сидерат, который способен дополнительно еще и защищать посадки от грибков. Но увы.

Специалисты-агрономы уверяют, что действующим веществом являются белки и пептиды из пророщенных семян. Это значит, что в вегетативной массе люпина этого фунгицида крайне мало, а после попадания в грунт оно быстро разлагается почвенной микробиотой.

Между тем, в Британии водный экстракт из проросших семян белого люпина теперь одобрен в качестве активного вещества пестицида с низким уровнем риска и внесен в реестр разрешений.

