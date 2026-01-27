Рус

Морози повертаються! 10 правил, як вижити без світла та тепла

Ірина Семчишина
Відсутність опалення та електрики в мороз - не вирок
Відсутність опалення та електрики в мороз - не вирок. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як вижити в холодній квартирі без тепла та світла? Є кілька дій, обов’язкових до виконання, які дозволять вам дочекатися весни без шкоди здоров’ю та життю.

Після невеликого потепління українські синоптики знову обіцяють морози. Але що робити, якщо у квартирі давно немає світла, тепла та газу, а кудись виїхати немає можливостей, сил та засобів? Виживатимемо.

Добре, якщо в когось є бабуся у селі з теплим будиночком та запасом дров. Але на жаль, є маса причин, через які багато хто залишається у своїх квартирах і змушений чекати весни в жахливих умовах.

Як вижити у холодній квартирі?

  1. Без паніки! Відразу прийміть, що "порятунок потопаючих — справа самих потопаючих".
  2. Головний ворог – це не темрява, а холод, точніше – протяг у квартирі. Насамперед завішуйте будь-які отвори, щоб мінімізувати втрати тепла. На двері вішаємо покривала, килими, на вікна – щільні штори, прибираємо всі щілини.
  3. З кімнат квартири оберіть найменшу, але без зовнішніх стін, яку буде легше зігріти, і живіть у ній. Можна поставити намет, так буде ще тепліше. Можна спати удвох-втрьох або купити туристичний спальний мішок для сну, зігрітися буде ще легше.
  4. Одягаємося правильно: замість однієї товстої шуби краще 3-4-5 светрів та курток. Якщо одягу не вистачає, беремо досвід тих, хто змушений часто жити на вулиці: між одягом розміщуємо папір, газети, целофан. Так, шарудить, так, смішно, зате тепло.
  5. Робимо "лампаду": у банку наливаємо будь-яку олію, вставляємо гніт з тканини (марлі), закріплюємо його зверху і підпалюємо. Старий-старий спосіб, що дає і світло, і трохи тепла. Будь-яка свічка швидко згоряє, а така "лампадка" послужить набагато довше. Головне — обережність із вогнем, адже пожежників можна не дочекатися.
  6. Якщо ставите свічку, зробіть пастку для тепла: зверху встановіть глиняний горщик для квітів або жерстяну банку. Ця "батарея" допоможе акумулювати енергію та повільно віддавати її, зігріваючи приміщення.
  7. Якщо потрібно швидко зігрітися або навіть закип’ятити воду, робимо "пічку" з двох бляшанок. Менша вставляється у велику, а між ними має бути пісок чи земля. Знизу обох робиться отвір для надходження повітря. Усередину малої банки розміщуватиметься паливо: тріски, папір, ганчірки. Швидко горить і майже без диму. Знову ж таки обережно з вогнем!
  8. Спати на підлозі не можна, обов’язково зробіть прошарок з картону, дощок, килимів та всього, що є під рукою.
  9. Не сидите на дієті, стежитимете за фігурою в кращі часи. Найкраща їжа в умовах холоду – це жир, який швидко забезпечує тіло енергією. 1 грам жиру дає у 2 рази більше енергії, ніж цукор чи хліб!
  10. Не пийте холодну воду. Організм, щоб зігріти цю рідину, витратить масу власних дорогоцінних сил. А ще — гарячий кухоль у руках підвищує настрій та стимулює до життя.

Українці — дивовижний народ, стійкості та терпінню якого можна позаздрити. І до весни залишилося зовсім небагато. Ми все зможемо.

