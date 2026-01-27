Морози повертаються! 10 правил, як вижити без світла та тепла

Як вижити в холодній квартирі без тепла та світла? Є кілька дій, обов’язкових до виконання, які дозволять вам дочекатися весни без шкоди здоров’ю та життю.

Після невеликого потепління українські синоптики знову обіцяють морози. Але що робити, якщо у квартирі давно немає світла, тепла та газу, а кудись виїхати немає можливостей, сил та засобів? Виживатимемо.

Добре, якщо в когось є бабуся у селі з теплим будиночком та запасом дров. Але на жаль, є маса причин, через які багато хто залишається у своїх квартирах і змушений чекати весни в жахливих умовах.

Як вижити у холодній квартирі?

Без паніки! Відразу прийміть, що "порятунок потопаючих — справа самих потопаючих". Головний ворог – це не темрява, а холод, точніше – протяг у квартирі. Насамперед завішуйте будь-які отвори, щоб мінімізувати втрати тепла. На двері вішаємо покривала, килими, на вікна – щільні штори, прибираємо всі щілини. З кімнат квартири оберіть найменшу, але без зовнішніх стін, яку буде легше зігріти, і живіть у ній. Можна поставити намет, так буде ще тепліше. Можна спати удвох-втрьох або купити туристичний спальний мішок для сну, зігрітися буде ще легше. Одягаємося правильно: замість однієї товстої шуби краще 3-4-5 светрів та курток. Якщо одягу не вистачає, беремо досвід тих, хто змушений часто жити на вулиці: між одягом розміщуємо папір, газети, целофан. Так, шарудить, так, смішно, зате тепло. Робимо "лампаду": у банку наливаємо будь-яку олію, вставляємо гніт з тканини (марлі), закріплюємо його зверху і підпалюємо. Старий-старий спосіб, що дає і світло, і трохи тепла. Будь-яка свічка швидко згоряє, а така "лампадка" послужить набагато довше. Головне — обережність із вогнем, адже пожежників можна не дочекатися. Якщо ставите свічку, зробіть пастку для тепла : зверху встановіть глиняний горщик для квітів або жерстяну банку. Ця "батарея" допоможе акумулювати енергію та повільно віддавати її, зігріваючи приміщення. Якщо потрібно швидко зігрітися або навіть закип’ятити воду, робимо "пічку" з двох бляшанок. Менша вставляється у велику, а між ними має бути пісок чи земля. Знизу обох робиться отвір для надходження повітря. Усередину малої банки розміщуватиметься паливо: тріски, папір, ганчірки. Швидко горить і майже без диму. Знову ж таки обережно з вогнем! Спати на підлозі не можна, обов’язково зробіть прошарок з картону, дощок, килимів та всього, що є під рукою. Не сидите на дієті, стежитимете за фігурою в кращі часи. Найкраща їжа в умовах холоду – це жир , який швидко забезпечує тіло енергією. 1 грам жиру дає у 2 рази більше енергії, ніж цукор чи хліб! Не пийте холодну воду. Організм, щоб зігріти цю рідину, витратить масу власних дорогоцінних сил. А ще — гарячий кухоль у руках підвищує настрій та стимулює до життя.

Українці — дивовижний народ, стійкості та терпінню якого можна позаздрити. І до весни залишилося зовсім небагато. Ми все зможемо.

