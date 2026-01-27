Морозы возвращаются! 10 правил, как выжить без света и тепла

Как выжить в холодной квартире без тепла и света? Есть несколько действий, обязательных к исполнению, которые позволят вам дождаться весны без ущерба для здоровья и жизни.

За небольшим потеплением украинские синоптики снова обещают морозы. Но что делать, если в квартире давно нет света, тепла и газа, а куда-то выехать нет возможностей, сил и средств? Будем выживать.

Хорошо, если у кого-то есть бабушка в деревне с теплым домиком и запасом дров. Но увы, есть масса причин, из-за которых многие остаются в своих квартирах и вынуждены дожидаться весны в ужасных условиях.

Как выжить в холодной квартире?

Без паники! Сразу примите, что "спасение утопающих — дело самих утопающих". Главный враг — это не темнота, а холод, точнее — сквозняк в квартире. Первым делом занавешивайте любые проемы, чтобы минимизировать потери тепла. На двери вешаем покрывала, ковры, на окна — плотные шторы, убираем все щели. Из комнат квартиры выберите самую маленькую, но без внешних стен, которую будет легче согреть, и живите в ней. Можно поставить палатку, так будет еще теплее. Можно спать вдвоем-втроем или купить туристический спальный мешок для сна, согреться будет еще легче. Одеваемся правильно: вместо одной толстой шубы лучше 3-4-5 свитеров и курток. Если одежды не хватает, берем опыт тех, кто вынужден часто жить на улице: между одеждой помещаем бумагу, газеты, целлофан. Да, шуршит, да, смешно, зато тепло. Делаем "лампаду": в банку наливаем любое масло, вставляем фитиль из ткани (марли), закрепляем его сверху и поджигаем. Старый-старый способ, который дает и свет, и немного тепла. Любая свеча быстро сгорает, а такая "лампадка" послужит гораздо дольше. Главное — осторожность с огнем, пожарных можно не дождаться. Если ставите свечу, сделайте ловушку для тепла : сверху установите глиняный цветочный горшок или жестяную банку. Эта "батарея" поможет аккумулировать энергию и медленно отдавать ее, согревая помещение. Если нужно быстро согреться или даже вскипятить воду, делаем "печь" из двух жестяных банок. Меньшая вставляется в большую, а между ними должен быть песок или земля. Снизу у обоих делается отверстие для поступления воздуха. Внутрь малой банки будет размещаться топливо: щепки, бумага, тряпки. Быстро горит и почти без дыма. Опять-таки осторожно с огнем! Спать на полу нельзя, обязательно сделайте прослойку из картона, досок, ковров и всего, что есть под рукой. Не сидите на диете, следить за фигурой будете в лучшие времена. Лучшая еда в условиях холода — это жир , который быстро обеспечивает тело энергией. 1 грамм жира дает в 2 раза больше энергии, чем сахар или хлеб! Не пейте холодную воду. Организм, чтобы согреть эту жидкость, потратит массу собственных драгоценных сил. А еще — горячая кружка в руках повышает настроение и стимулирует к жизни.

Украинцы — удивительный народ, стойкости и терпению которого можно позавидовать. И до весны осталось совсем чуть-чуть. Мы все сможем.

