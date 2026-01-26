"Прям як у діда в гаражі". Новий "Живчик" розвеселив українців

Товар вже є в деяких магазинах

Новий товар від "Живчика" розсмішив українців та надихнув на створення мемів. Адже цього разу на полицях магазинів з'явився прозорий напій.

Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. На ньому автор показує пляшку "Живчика" з прозорою рідиною.

Чимало українців здивувались, як "Живчик" став прозорим, якщо зазвичай цей напій зі смаком яблука золотавого кольору. Виявляється компанія випустила свою мінеральну воду. На упаковці це вказано, щоправда, з першого разу напис можна і не помітити.

Зауважимо, що на сайті виробника вже з'явився цей товар. Вказано, що компанія продає негазовану воду по 0,33 л у зручних пляшках. Склад не зазначено.

Вода Живчик

У мережі дехто спочатку думав, що "Живчик" створив, якийсь новий смак, однак — ні. Одним з найдоречніших та найсмішнішим мемів щодо цього є жарт про діда, у якого в погребі є і прозора "Кола", і "Фанта" тощо. Тут йдеться про горілку чи самогон, який наливають у будь-які чисті пляшки.

Меми про прозорий "Живчик"

Меми про прозорий "Живчик"

Українці в коментарях писали:

Я такий бачив тільки в діда в гаражі.

Я тепер поняв, що означає слово лімітована вода.

Це знущання над "Живчиком".

У діда бачила.

Нагадаємо, що цукерки "Ромашка" мають таку назву не через квітку, а завдяки "секретному" інгрідієнту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає один із найнезвичайніших супермаркетів України і чому деякі його ненавидять.