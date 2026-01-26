"Прям як у діда в гаражі". Новий "Живчик" розвеселив українців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Товар вже є в деяких магазинах
Новий товар від "Живчика" розсмішив українців та надихнув на створення мемів. Адже цього разу на полицях магазинів з'явився прозорий напій.
Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. На ньому автор показує пляшку "Живчика" з прозорою рідиною.
Чимало українців здивувались, як "Живчик" став прозорим, якщо зазвичай цей напій зі смаком яблука золотавого кольору. Виявляється компанія випустила свою мінеральну воду. На упаковці це вказано, щоправда, з першого разу напис можна і не помітити.
Зауважимо, що на сайті виробника вже з'явився цей товар. Вказано, що компанія продає негазовану воду по 0,33 л у зручних пляшках. Склад не зазначено.
У мережі дехто спочатку думав, що "Живчик" створив, якийсь новий смак, однак — ні. Одним з найдоречніших та найсмішнішим мемів щодо цього є жарт про діда, у якого в погребі є і прозора "Кола", і "Фанта" тощо. Тут йдеться про горілку чи самогон, який наливають у будь-які чисті пляшки.
Українці в коментарях писали:
- Я такий бачив тільки в діда в гаражі.
- Я тепер поняв, що означає слово лімітована вода.
- Це знущання над "Живчиком".
- У діда бачила.
Нагадаємо, що цукерки "Ромашка" мають таку назву не через квітку, а завдяки "секретному" інгрідієнту.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає один із найнезвичайніших супермаркетів України і чому деякі його ненавидять.