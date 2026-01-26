"Прям как у деда в гараже". Новый "Живчик" развеселил украинцев

Товар уже есть в некоторых магазинах

Новый товар от "Живчика" рассмешил украинцев и вдохновил на создание мемов. Ведь на этот раз на полках магазинов появился прозрачный напиток.

Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. На нем автор показывает бутылку "Живчика" с прозрачной жидкостью.

Многие удивились, как "Живчик" стал прозрачным, если обычно этот напиток со вкусом яблока золотистого цвета. Оказывается, компания выпустила свою минеральную воду. На упаковке это указано, правда, с первого раза надпись можно и не заметить.

Заметим, что на сайте изготовителя уже появился этот товар. Отмечается, что компания продает негазированную воду по 0,33 литра в удобных бутылках. Состав не указан.

Вода Живчик

В сети некоторые сначала думали, что "Живчик" создал какой-то новый вкус, однако — нет. Одним из самых уместных и смешных мем по этому поводу является шутка о деде, у которого в погребе есть и прозрачная "Кола", и "Фанта" и т.д. Здесь речь идет о водке или самогоне, который наливают в любые чистые бутылки.

Украинцы в комментариях писали:

Я такой видел только у деда в гараже.

Я теперь понял, что означает слово лимитированная вода.

Это издевательство над "Живчиком".

У деда видела.

