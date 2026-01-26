"Прям как у деда в гараже". Новый "Живчик" развеселил украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Товар уже есть в некоторых магазинах
Новый товар от "Живчика" рассмешил украинцев и вдохновил на создание мемов. Ведь на этот раз на полках магазинов появился прозрачный напиток.
Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. На нем автор показывает бутылку "Живчика" с прозрачной жидкостью.
Многие удивились, как "Живчик" стал прозрачным, если обычно этот напиток со вкусом яблока золотистого цвета. Оказывается, компания выпустила свою минеральную воду. На упаковке это указано, правда, с первого раза надпись можно и не заметить.
Заметим, что на сайте изготовителя уже появился этот товар. Отмечается, что компания продает негазированную воду по 0,33 литра в удобных бутылках. Состав не указан.
В сети некоторые сначала думали, что "Живчик" создал какой-то новый вкус, однако — нет. Одним из самых уместных и смешных мем по этому поводу является шутка о деде, у которого в погребе есть и прозрачная "Кола", и "Фанта" и т.д. Здесь речь идет о водке или самогоне, который наливают в любые чистые бутылки.
Украинцы в комментариях писали:
- Я такой видел только у деда в гараже.
- Я теперь понял, что означает слово лимитированная вода.
- Это издевательство над "Живчиком".
- У деда видела.
Напомним, что конфеты "Ромашка" носят такое название не из-за цветка, а благодаря "секретному" ингридиенту.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит один из самых необычных супермаркетов Украины и почему некоторые его ненавидят.