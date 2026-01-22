Потепління вже не за горами: коли морози заберуться з України

Місцями буде до +8 градусів

На зміну сильним морозам в Україну незабаром прийде потепління. Воно триматиметься до кінця січня.

Про це синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" у матеріалі "Кінець морозів близько: коли в Україну прийде потепління, синоптик назвав дати".

За прознозом синоптика, вже з 24–25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. В останні дні січня морози зовсім уйдуть.

Водночас портал Ventusky прогнозує потепління з 27 січня. В цей день лише західні та південні області очікує 0 градусів чи -2 градуси, на сході та півночі триматиметься мороз в -13 градусів навіть вдень.

Погода в Україні 27 січня. Дані: Ventusky

Вже стійкіше тепло очікується з 29 січня. Тоді на всій території України прогнозують плюсову погоду, подекуди стовпчик термометра покаже до +8 градусів.

Погода в Україні 29 січня. Дані: Ventusky

Додамо, що Укргідрометцентр, прогнозує потепління в Україні з 26 січня. Так, на заході та півдні вдень термометр покаже до +5 градусів, на півночі та в центрі — до +2 градусів. А от на сході морози триматимуться, буде до -10 градусів.

Погода в Україні 26 січня. Дані: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що Дніпро незабаром очікує різкий перепад температури від -12 до +8 градусів.

