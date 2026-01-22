Як правильно посипати лід узимку, щоб не нашкодити рослинам та тваринам? Поради фахівця

Які є засоби для розчинення льоду та збирання снігу? Як правильно позбутися снігу без шкоди для людей та тварин?

Видаляти лід та сніг буває дуже складно. Засоби для танення льоду, які зазвичай є солі на основі хлоридів, можуть полегшити це завдання. Але ці речовини можуть просочуватися в ґрунт, потенційно завдаючи шкоди рослинам, а надлишок продукту може потрапити у водойми.

Засоби для танення льоду необхідні для безпеки взимку, але важливо знати, як правильно їх використовувати.

"Існують різні хімічні речовини, які діють при різних температурах, але головне — використовувати правильну кількість і дотримуватися інструкцій на упаковці, де вказано, яку площу воно покриє, — говорить Тім Джонсон, старший директор з садівництва Чиказького ботанічного саду. — Найбільш поширена помилка — використання надмірної кількості, що може вплинути на хімічний склад ґрунту, пошкодити поверхні або нашкодити домашнім тваринам".

Які існують види засобів для танення льоду?

Існує кілька різних типів, включаючи суміші. Але це найпоширеніші варіанти, доступні домовласникам:

Кам’яна сіль, також відома як хлорид натрію , є найбільш поширеною. Добутий прямо із землі, цей засіб ефективний при температурі до -17 градусів за Цельсієм.

, є найбільш поширеною. Добутий прямо із землі, цей засіб ефективний при температурі до -17 градусів за Цельсієм. Хлорид кальцію – це штучно створений продукт, ефективний за температури до -31 градусів. Його потрібно менше, і він не такий агресивний для твердих поверхонь та ландшафтного дизайну.

– це штучно створений продукт, ефективний за температури до -31 градусів. Його потрібно менше, і він не такий агресивний для твердих поверхонь та ландшафтного дизайну. Хлорид магнію — ще одна штучно створена сполука, ефективна при температурі до -9. Він вважається більш екологічним та безпечним для тварин , оскільки містить менше хлориду, ніж кам’яна сіль або хлорид кальцію.

— ще одна штучно створена сполука, ефективна при температурі до -9. Він вважається , оскільки містить менше хлориду, ніж кам’яна сіль або хлорид кальцію. Ацетат кальцію і магнію менш шкідливий для рослин , але він дорогий і неефективний при температурах нижче -7 градусів за Цельсієм.

