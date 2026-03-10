Що заборонено робити 10 березня, щоб надовго забути про усі невдачі

Цей день варто присвятити молитві

Цього вівторка, 10 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святих мучеників Кодрата (Кондрата), Кипріяна, Діонісія та інших, які постраждали за віру в III столітті. До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 23 березня.

Святий мученик Кодрат жив у часи жорстоких переслідувань християн у Римській імперії. Після смерті матері хлопець виріс серед християнських подвижників і присвятив життя молитві, проповіді та допомозі людям. Згодом Кодрат здобув освіту і навіть опанував лікарське мистецтво, допомагаючи хворим. Навколо нього зібралися учні та послідовники — Кипріян, Діонісій, Анект, Павло, Крискент та інші. Разом вони проповідували християнство, що викликало переслідування з боку язичницької влади.

Під час правління імператора Декія їх заарештували і піддали тортурам, змушуючи зректися віри. Однак мученики залишилися непохитними. Їх навіть кидали на поталу диким звірам, але тварини не зачепили християн. Зрештою мучеників стратили. Саме тому віряни вшановують їх як символ духовної стійкості та вірності своїм переконанням.

У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають

Традиції та прикмети 10 березня

У народній традиції 10 березня вважали днем тихої молитви та допомоги ближнім. Віряни відвідували церкву, молилися за здоров’я рідних та просили святих мучеників про підтримку у складних життєвих ситуаціях.

якщо день теплий і сонячний — весна буде ранньою і теплою;

— весна буде ранньою і теплою; сильний вітер віщує дощове літо;

віщує дощове літо; якщо птахи активно щебечуть — незабаром настане справжнє весняне тепло;

— незабаром настане справжнє весняне тепло; хмарна погода може означати затяжну прохолоду.

Птахи на гілці. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 10 березня

дивитися у дзеркало одразу після пробудження — можна провести день у поганому настрої чи без енергії;

одразу після пробудження — можна провести день чи без енергії; залишати порожній посуд на столі — це може "вимести" достаток із дому;

це може із дому; різко змінювати плани — раптові рішення або поспішні зміни можуть призвести до невдач;

раптові рішення або поспішні зміни можуть довго сидіти без діла — той, хто нічого не робить 10 березня, може "прогаяти свою удачу".

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимемо у березні 2026. Ми підготували для вас календар важливих подій першого місяця весни.