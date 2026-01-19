Морози до -20 і різкий стрибок до +4 градусів: синоптики назвали дату потепління у Києві

Після "плюсів" зима все ще нагадає про себе

Погода у Києві наприкінці січня-початку лютого буде нестабільною. Після періоду сильних морозів у столиці очікуються помітні "плюси". Синоптики вже назвали дати, коли холод почне слабшати, однак зима ще не збирається здаватися.

Коли саме киянам чекати на відчутне потепління, написав "Телеграф". Прогноз погоди ми взяли зі синоптичного сайту "Meteo".

Коли зміниться погода у столиці

Кінець січня та початок лютого у столиці залишатимуться холодними — вночі температура коливатиметься в коридорі -20…-7 °С, а вдень триматиметься в межах -13…-5 градусів. Найхолодніше прогнозується у четвер, 29 січня. Майже увесь тиждень йтиме сніг.

Втім, довго мерзнути не доведеться. Уже з 3-10 лютого в Києві буде потепління. Температура повітря підійматиметься до 0…+4 С°. У цей період можливі дощі та мокрий сніг — зима почне нагадувати ранню весну.

Однак повністю прощатися з зимою ще рано. Уже з 11 лютого температура знову піде вниз: уночі очікується до -13…-5 С°, а вдень — до -10 градусів. Опади все ще йтимуть у столиці.

Коли чекати на потепління. Фото: "Meteo"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні спадуть морози.