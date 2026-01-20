Буде тепло без опалення навіть у лютий мороз: винахідник із Кривого Рогу показав диво-капсулу, яку може зібрати кожен
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українець показав, як зігрітися без газу
Чоловік із Кривого Рогу зробив те, що здається фантастикою: створив місце, де можна спати у теплі навіть коли немає опалення і за вікном мороз. Юрій Колесник п'ять років тому збудував термокапсулу із звичайних речей, які є у кожній оселі.
Винахідник каже, що змайструвати таке може будь-хто. Про це пише Суспільне.
Юрій Колесник десятки років вивчає способи виживання в екстремальних умовах. Війна зробила його розробки особливо потрібними для українців, які стикаються із перебоями електропостачання та опалення через обстріли РФ.
Винахідник пояснює: термокапсула зберігає тепло так само, як термос зберігає температуру рідини. Чим більше шарів матеріалу з повітряними прошарками між ними, тим менше холоду потрапляє всередину.
Для створення такої конструкції підійдуть звичайні предмети. Можна використати дошки, картон, тканину, поліетилен, старі ковдри або покривала. Навіть меблі стануть у пригоді — шафа чи стіл можуть стати основою капсули.
Те саме може зробити кожен українець. І бути в теплі. Це може бути шафа, стіл, тканина, картон, поліетилен — усе, що є вдома,
Головне правило — розташувати капсулу біля внутрішньої стіни між кімнатами. Також важливо регулярно провітрювати приміщення.
Всередині капсули стає тепло дуже швидко. За півгодини температура піднімається з 10 до 20 градусів тільки від тепла людського тіла. Юрій нагадує: наші предки жили саме так століттями.
Достатньо тепла самої людини, щоб за пів години температура піднялася з 10 до 20 градусів. Так люди жили віками — у замках, хатах, без централізованого опалення. Ліжка накривали балдахінами,
Свою термокапсулу чоловік збудував п'ять років тому на першому поверсі власного будинку. Саме там він спить взимку. Каже, що навіть у сильні морози всередині комфортно.
Другий поверх свого будинку Юрій перетворив на справжню лабораторію. Там він тестує різні технології для автономного життя. Наприклад, зробив теплу підлогу, яка реагує на рух людини і нагрівається за кілька хвилин.
Електрику винахідник отримує від сонячних панелей та вітряка. Якщо цього не вистачає, він крутить педалі велогенератора, який змайстрував власноруч.
Тут у мене пункт незламності. Сонячні панелі у вікні, контролер, зарядка для пристроїв,
Понад десять років тому Юрій запатентував свій метод термоізоляції на основі багатокамерності. Цей принцип він використав при утепленні свого будинку.
Зовні мінус, а тут повітряні камери, які зберігають тепло. Це і є енергоефективність. Достатньо присутності людини і температура стає комфортною,
Нагадаємо, раніше "Теоеграф" писав про прості лайфхаки, які зігрівають при -30. Українка дала поради, як зберегти тепло під час блекаутів.