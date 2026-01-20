Буде тепло без опалення навіть у лютий мороз: винахідник із Кривого Рогу показав диво-капсулу, яку може зібрати кожен

Українець показав, як зігрітися без газу

Чоловік із Кривого Рогу зробив те, що здається фантастикою: створив місце, де можна спати у теплі навіть коли немає опалення і за вікном мороз. Юрій Колесник п'ять років тому збудував термокапсулу із звичайних речей, які є у кожній оселі.

Винахідник каже, що змайструвати таке може будь-хто. Про це пише Суспільне.

Юрій Колесник десятки років вивчає способи виживання в екстремальних умовах. Війна зробила його розробки особливо потрібними для українців, які стикаються із перебоями електропостачання та опалення через обстріли РФ.

Винахідник пояснює: термокапсула зберігає тепло так само, як термос зберігає температуру рідини. Чим більше шарів матеріалу з повітряними прошарками між ними, тим менше холоду потрапляє всередину.

Термокапсула Юрія Колесника

Вигляд зсередини

Для створення такої конструкції підійдуть звичайні предмети. Можна використати дошки, картон, тканину, поліетилен, старі ковдри або покривала. Навіть меблі стануть у пригоді — шафа чи стіл можуть стати основою капсули.

Те саме може зробити кожен українець. І бути в теплі. Це може бути шафа, стіл, тканина, картон, поліетилен — усе, що є вдома, розповідає Юрій.

Головне правило — розташувати капсулу біля внутрішньої стіни між кімнатами. Також важливо регулярно провітрювати приміщення.

Всередині капсули стає тепло дуже швидко. За півгодини температура піднімається з 10 до 20 градусів тільки від тепла людського тіла. Юрій нагадує: наші предки жили саме так століттями.

Достатньо тепла самої людини, щоб за пів години температура піднялася з 10 до 20 градусів. Так люди жили віками — у замках, хатах, без централізованого опалення. Ліжка накривали балдахінами, пояснює він.

Свою термокапсулу чоловік збудував п'ять років тому на першому поверсі власного будинку. Саме там він спить взимку. Каже, що навіть у сильні морози всередині комфортно.

Другий поверх свого будинку Юрій перетворив на справжню лабораторію. Там він тестує різні технології для автономного життя. Наприклад, зробив теплу підлогу, яка реагує на рух людини і нагрівається за кілька хвилин.

Юрій Колесник

Електрику винахідник отримує від сонячних панелей та вітряка. Якщо цього не вистачає, він крутить педалі велогенератора, який змайстрував власноруч.

Велогенератор

Тут у мене пункт незламності. Сонячні панелі у вікні, контролер, зарядка для пристроїв, показує чоловік.

Понад десять років тому Юрій запатентував свій метод термоізоляції на основі багатокамерності. Цей принцип він використав при утепленні свого будинку.

Зовні мінус, а тут повітряні камери, які зберігають тепло. Це і є енергоефективність. Достатньо присутності людини і температура стає комфортною, каже винахідник.

