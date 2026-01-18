Сувора зима нарешті залишить Київ? Коли в столиці вдень буде стабільно вище 0

Лютому вдасться потішити столицю країни теплом

Січень у Києві дуже морозний, місцями температура може опускатись до -22 градусів, але у лютому погода різко зміниться. У наступному місяці очікується потепління і "плюсова" температура зберігатиметься майже до кінця зими.

Коли саме це станеться і наскільки прогріється повітря у столиці, написав "Телеграф". Дані взяли зі синоптичного ресурсу "Погода 33".

Що чекає на столицю у лютому

Вже з 1 лютого температура вдень буде близько 2 С°, а вночі — 1 градусу. Однак разом з потеплінням прийдуть і опади у вигляді мокрого снігу. Може випасти трохи понад 5 міліметрів.

У період 2-8 лютого переважатиме хмарність з короткими проясненнями. Денна температура зазвичай триматиметься близько 2 градусів, хоча вночі все ще буде легкий мороз — до -2 градусів. Ймовірно у цей період варто готуватись до ожеледиці.

З 9 по 15 лютого ситуація практично не зміниться. Суттєвих морозів також не буде. Вдень прогнозують +2…+3 С°, а вночі -2…0°. На цьому тижні вже передбачаються опади — мокрий сніг протягом 10 та 12 лютого.

Після 16 лютого температура підвищиться ще більше. Вдень очікується +3…+5°, вночі — 0 С°. Це означатиме стійку відлигу. Водночас дощів чи снігу не прогнозується.

Погода у столиці України. Фото: "Погода 33"

