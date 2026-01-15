Тепла у січні вже не чекати? У Харків різко нагрянуть сильні морози

Загалом нинішня зима не буде холодною, але тимчасові морози можливі

До Харкова йдуть морози, які, ймовірно, триватимуть до кінця січня. Іноді стовпчики термометрів у цей період часу опускатимуться нижче -10 градусів.

Що потрібно знати:

У Харкові стане холодніше

Морози затримаються на довго і будуть відчутними

Снігу буде небагато

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, наприклад, фахівці сервісу meteofor вважають, що з 17 січня до 1 лютого в Харкові буде похолодання. Вже 17 числа стовпчики термометрів можуть опуститися до -11-15 градусів. А в "найтепліші дні" цього періоду прогнозується -6-9 градусів. Таким чином, аж до початку лютого в обласному центрі температура коливатиметься в цьому діапазоні. Можливі невеликі опади у вигляді снігу.

Схожої думки дотримуються синоптики з meteo.ua. Вони також вважають, що з 17 до 31 січня у Харкові може похолодати. 17 січня температура повітря буде на рівні -10-14 градусів. А в найхолодніші дні морози можуть сягати -14-20 градусів. На цьому сайті опадів не прогнозують.

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 15 січня погода в Україні кардинально зміниться.