Температура підніметься одразу на 10 градусів: відома дата, коли Харків залишать сильні морози

Синоптики попередили про двотижневі морози

Жителям Харкова доведеться запастися терпінням — чекати на потепління ще довго. Місто накриють відчутні морози, які протримаються практично до лютого, а стовпчики термометрів опускатимуться ож до мінус 17 градусів.

Найхолодніший період розпочнеться вже 17 січня і триватиме не менше тижня. Таку інформацію оприлюднили метеорологічні служби.

Коли саме похолодає

Уже 17 числа температура в Харкові може впасти до мінус 17 градусів. Такі морози протримаються щонайменше тиждень — про це свідчать дані погодного сервісу Ventusky. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Погода у Харкові 17 січня за даними Ventusky

Погода у Харкові 21 січня за даними Ventusky

Про значні морози говорять і синоптики з Meteo.ua. Вони вважають, що низькі температури протримаються в місті з 17 і аж до 31 січня. За їхніми даними, 17 січня температура становитиме мінус 10-14 градусів. У найхолодніші дні показники можуть впасти до мінус 14-20 градусів.

Прогноз погоди для Харкова на найближчі тижні за даними Meteo.ua

Чому так холодно

Над Україною сформувалося потужне поле високого атмосферного тиску. Воно блокує надходження теплішого повітря з Центральної Європи, де протягом останнього тижня зафіксували суттєве підвищення температури.

Синоптикиня Наталія Птуха пояснила в інтерв’ю OBOZ.UA, що нинішню погоду визначає блокуючий антициклон, розташований на північний схід від України. Він забезпечує погоду без опадів і надходження холодних повітряних мас зі сходу та північного сходу.

Якихось змін упродовж другої декади січня, тобто до 20-х чисел, і навіть на початку третьої декади поки що немає, сказала Птуха.

На більшій частині країни, зокрема в північних, центральних та східних регіонах, домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.

Коли чекати потепління у Харкові

Погодний радар Ventusky показує, що різке потепління почнеться 22 січня. У цей день температура у Харкові підніметься до мінус 6 градусів. При цьому ще 21 січня буде мінус 17 градусів.

Погода у Харкові 22 січня за даними Ventusky

Взимку такі потужні антициклони зазвичай приносять в Україну морози. Тому, попри потепління в Центральній Європі, різкого підвищення температури в найближчі дні очікувати не варто.

Варто також пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть часом бути не точними, адже вони використовують глобальні бази даних та чисельні моделі. Більш точний прогноз погоди можна зробити за 3 дні до дати.

