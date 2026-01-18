Холодна хвиля морозів накриє Харків, але потім потепліє: коли температура сягне +4

Найхолодніше у місті буде наприкінці місяця, але у той же період температура підвищиться

У Харкові майже до кінця січня зберігатиметься зимова погода з морозами, однак синоптичні прогнози вказують на зміну температурного режиму в останній тиждень місяця та на початку лютого.

Після періоду холоду очікується поступове послаблення морозів, а згодом і підвищення температури. Коли саме це станеться та яким буде потепління, написав "Телеграф", взявши дані з "Погода.Мета".

До чого готуватись харків'янам найближчими тижнями

З 19 до 27 січня у місті пануватиме холодна погода. Вдень температура повітря триматиметься в межах -11…-4°, а вночі місцями опускатиметься до -16…-7 С°. Переважатиме хмарна погода, подекуди очікується прояснення. В кінці цього періоду, ймовірно, буде сніг.

Найнижчі температурні показники очікуються саме у період 24–25 січня, коли морози посиляться вночі.

Перші ознаки зміни погодних умов прогнозуються 28–31 січня. У ці дні морози почнуть слабшати, а денна температура поступово наблизиться до нульової позначки. У ці дні у Харкові можливі плюсові значення вдень — до +2…4 С°, а вночі температура коливатиметься поблизу 0°. Разом із потеплінням зросте ймовірність дощу. У неділю, 1 лютого, морози відновляться — до -1 градусу вдень та -6 — вночі.

Близько 0 градусів вдень температура протримається на початку лютого — 2-4 лютого. Хоча вночі градусники показуватимуть -5… -4 градуси. Снігу чи дощів не очікується.

Вже з 5 лютого у місті відновляться морози.

Якою буде погода у Харкові і коли прогнозується потепління. Фото: "Погода.Мета"

