Схудла і "перетягнула" все обличчя: коханку Путіна Кабаєву не впізнати через пластику (фото)

Обличчя Кабаєвої виглядає сильно "натягнутим"

Російська гімнастка Аліна Кабаєва переборщила із пластикою й втратила колишню красу. На свіжих фотографіях 42-річна коханка Путіна виглядає схудлою, але з "перекроєним" обличчям.

У мережі з’явилися кадри з чемпіонату Росії з художньої гімнастики, де була присутня Аліна Кабаєва. Однак зовні вона сильно змінилася.

Як зараз виглядає коханка Путіна Аліна Кабаєва

Коханка Путіна Аліна Кабаєва не зізнається, що вдається до омолоджуючих процедур, проте її зовнішність викликає багато питань. Обличчя колишньої гімнастки виглядає помітно "натягнутим", а міміка стала більш скутою та неприродною.

Як змінилася Аліна Кабаєва

Користувачі мережі також звернули увагу, що Кабаєва помітно схудла і зараз її важко впізнати. Ймовірно, спортсменка могла захопитися косметологічними процедурами, включаючи філери та ін’єкції гіалуронової кислоти.

Аліна Кабаєва до та після пластики

Через такі маніпуляції її обличчя стало гладкішим, але при цьому втратило колишню живу виразність.

Аліна Кабаєва після пластики

Аліна Кабаєва

