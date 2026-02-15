Українців захопив новий серіал "Белла Віта": про що він та чи варто його дивитися

Телеканал СТБ спеціально до Дня всіх закоханих випустив романтичний міні-серіал "Белла Віта". Він розповідає історію справжнього кохання, яке починається з обману та ризикованої авантюри, але перетворюється на складний вибір між почуттями та власним майбутнім.

Серіал поєднує елементи класичної мелодрами, романтичної комедії та несподіваних сюжетних поворотів, які змінюють життя героїв. "Телеграф" розповість детальніше про цю картину.

Сюжет і головна героїня

Чотирисерійна мелодрама "Белла Віта" знята у форматі завершеної історії і розрахована на показ протягом одного вечора. У центрі подій — 25-річна дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук, яка готується до відкриття власного салону. Її життя різко змінюється після приїзду на весілля заможного бізнесмена Владислава Сікорського, де вона стає свідком втечі нареченої просто перед церемонією.

Щоб уникнути скандалу та врятувати репутацію, Влад просить Віту тимчасово зіграти роль його нареченої. Спочатку це мало тривати лише кілька годин, але ситуація ускладнюється після повідомлень у медіа про нібито таємний шлюб пари.

Кадр з фільму

Попри спроби повернутися до звичного життя, роботи та підготовки до власного весілля з коханим Романом, Віта дедалі більше заплутується у фіктивних стосунках із Владом. Перед героїнею постає вибір між стабільністю та почуттями, які виникли неочікувано.

Акторський склад

"Белла Віта" підіймає вічне питання, чи може справжнє кохання народитися з обману та чи вистачить сміливості під впливом почуттів змінити власне життя. Головні ролі у серіалі виконали:

Сергій Стрельніков, Поліна Василина, Григорій Бакланов та Ірина Дорошенко.

Кадр з фільму

Де дивитись серіал

Серіал "Белла Віта" можна переглянути онлайн на YouTube-каналі СТБ. Варто зазначити, що зараз перегляд можливий для спонсорів каналу по підписці, але пізніше доступ буде відкритий для всіх охочих.

Що пишуть в соцмережах

Користувачі Instagram схвально оцінили картину. Багато хто відзначає цікавий сюжет та гру молодих українських акторів.

"Дивлюсь ,зацікавив з гарними та талановитими акторами";

"Чекала";

"Класний";

"Мені дуже сподобався сюжет та гра акторів";

"Побільше таких серіалів";

"Клаааааассс";

"Актори супер. Дуже сподобався", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів соцмережі

Раніше "Телеграф" розповідав про актора Григорія Бакланова, який став широко відомим завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша". Він також грав іроль в серіалі "Белла Віта".